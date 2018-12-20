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Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında yeni ve egzotik öte gezegenler sınıfı keşfetti

Science Daily'nin haberinde, yıldızlarına yakın mesafede çok yüksek sıcaklıklarda oluştuğundan bu sınıfta yer alan öte gezegenlerin, kalsiyum ve alüminyum bakımından zengin olduğu belirtildi.

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Dünya'dan 21 ışık yılı uzaklıkta, Kraliçe Takımyıldızı'nda bulunan HD219134 b, yıldızı çevresindeki dönüşünü 3 günde tamamladığından bu sınıfa aday gösterildi. Zürih Üniversitesi Sayısal Bilimler Enstitüsünde görevli gök bilimci Caroline Dorn, "Muhtemelen safir ve yakutlar gibi kırmızı ve mavi ışıltılar saçıyor çünkü bu değerli taşlar öte gezegende yaygın görülen alüminyum oksitler." ifadesini kullandı.
 
Yüzey sıcaklıkları 3 bin derece
HD219134 b'nin yanı sıra yüzey sıcaklıkları neredeyse 3 bin derece olan iki öte gezegen 55 Cancri ve WASP-47 e'nin bu sınıfa aday olduğu ifade edildi.
 
Teorik modelleri kullanarak gezegen oluşumunu inceleyen ve sonuçları gözlem verileriyle karşılaştıran gök bilimciler, bilinen dev kütleli "Süper Dünyalar" olarak adlandırılan gezegenlerin büyük bölümünün, Dünya gibi demir çekirdekli oluşumlar olduğu sonucunu elde etti. Yıldızına yakın ve çok sıcak bir bölgede bulunan bir gezegeni oluşturan ana bileşenlerin ise magnezyum ve silisyumun yanı sıra kalsiyum ve alüminyum olduğu hesap edildi.
 
Caroline Dorn, bu gezegenlerin Dünya gibi manyetik alanları olmadığını da kaydetti.
 
Cambridge Üniversitesinden bilim adamlarının katkı sağladığı çalışmanın ayrıntıları MNRAS dergisinde yayımlandı.
 

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