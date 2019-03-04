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Gökbilimciler, şimdiye dek keşfedilen en parlak Kuasar'ı tespit etti

Gökbilimciler, erken evrende şimdiye kadar keşfedilen en parlak Kuasar'ı buldular.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Gökbilimciler, erken evrende şimdiye kadar keşfedilen en parlak Kuasar'ı bulduklarını açıkladı. Söz konusu bilim insanları, yeni bulunan bu Kuasar'ın (aktif olarak beslenen süper kütleli karadelik) önemli özelliğinin, sadece 600 trilyon güneş kadar parlak olması değil, aynı zamanda evrenin sadece bir milyar yaşında olduğu erken evren döneminde de mevcut olduğunu keşfettiklerini belirtti.

Kuasarlar, evrenin en uzak köşelerinde yüksek bir enerjiyle parlayan gökadalara verilen addır. Evrenin genç ve çalkantılı dönemindeyken oluştukları tahmin edilmektedir. Erken evren ise; büyük patlamadan çok kısa süre sonraki anı tanımlar.

Arizona Üniversitesi'nden Xiaohui Fan başkanlığındaki bir gökbilimci ekibi, Hawaii'deki yer teleskoplarını ve Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak “J043947.08 + 163415.7” olarak adlandırılan bu nesneyi keşfetti. Kuasar, 600 trilyon güneş kadar parlarken, aynı zamanda 12,8 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Ekip üyesi Jinyi Yang, "Uzayda uzağa bakmak, zamanda geriye bakmak anlamına gelir ve bu özel Kuasar'ın Büyük Patlama'dan (Big Bang) ilk gelen ışıktan kısa bir süre sonra ortaya çıktığını düşünüyoruz." dedi.

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

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