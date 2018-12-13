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Google, aralık ayında gözlemlenebilen Geminid meteor yağmuruna özel logo hazırladı

Google ana sayfasında, aralık ayında gözlemlenebilen ve en yoğun bu gece görülecek Geminid meteor yağmurlarını anlatan doodle yer alıyor.

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Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
 
"Doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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