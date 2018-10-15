Google, Chrome'un Android versiyonuna keşfet özelliğini getiriyor

Arama devi Google'ın internet tarayıcısı Chrome yeni özellikler almaya devam ediyor. Google'ın şimdi de Chrome'un Android versiyonu için yeni bir içerik keşif arabirimini test ettiği ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor

Test edilen bu içerik keşif arabirimi kullanıcıların ilgisini çekebilecek yeni siteleri keşfetmelerine olanak sağlıyor. Google ziyaret ettiğiniz site ve içerikleri analiz ederek size çeşitli önerilerde sunacak. Test aşamasında birçok Hint web sitesinin olması bu özelliğin Hindistan üzeriden test edildiğini gösteriyor.

Bu özelliği hemen kullanmak istiyorsanız tarayıcı adres satırına chrome://flags yazın ve "explore" diye aratın. Daha sonra karşınıza çıkan Explore websites seçeneğini "Enabled" durumuna getirin. Bu yeni keşif özelliğinin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

(Donanım Haber)