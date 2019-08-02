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Google eski çalışanından 'manipülasyon' iddiası

Google’da mühendis olarak çalışan Mike Wacker, Twitter hesabından Google’ın arama sonuçlarına nasıl müdahale ettiğini yazdı.

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Wacker yazısında, Google’ın kara listeye almış olduğu başlıkları ile ilgili özel bir dosyası olduğunu ve bu kara listedeki başlıklarla ilgili arama yapıldığında alternatif bir algoritmanın alternatif arama sonuçlarını harekete geçirdiğini iddia etti.
 
sputnik'in haberine göre, eski Google mühendisi, bu kara listenin özel bir Google ekibi tarafından dışardan elle müdahale edilerek üretildiğini keşfettiğini söyledi.
 
Medium.com internet sitesinde paylaştığı yazısında Wacker “Google’da bir mühendis olarak çalıştım ve burada bu hikâyelerin arkasındaki gerçeği açıklamak için geldim” ifadelerini kullandı.
 
​Wacker, özel bir isimle anılan kara listenin, bu alternatif algoritmayı elle harekete geçirilmek için kullanılmış olabileceğini, herhangi bir aramanın bu kara listedeki isimlerle eşleştiğinde YouTube’un normal arama sonuçlarını kara listeye alarak alternatif arama sonuçlarını listelediğini iddia etti.
 
Bu algoritmanın ‘otoriter’ bir sıralama olduğunu ve otoriter kaynaklara hizmet ettiğini iddia eden Wacker “Bu alternatif arama sonuçlarında kim kazanıyor kim kaybediyor ve Google’ın bunları ne zaman kullanacağına nasıl karar veriyor? diye yazdı.
 
Wacker, teoride söz konusu kara listenin Google’ın yanlış beyan ve iyi komşuluk prensiplerini tatbik etmek için tasarlandığını ekledi.

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