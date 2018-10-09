Google güvenlik açığı nedeniyle Google Plus'ı kapatıyor

Şirketten yapılan açıklamada, Mart 2018'de kullanıcı profillerinin çalınmasına yol açan güvenlik açığı nedeniyle Google Plus hizmetinin, bireysel kullanıcılar için 10 ay içinde yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Uygulamanın kayıt ve kullanım oranlarının hala çok düşük olduğu, kullanımların yüzde 90'ının süresinin 5 saniyenin altında olduğunu ifade edildi.

Ağ uygulamasının bundan böyle yalnızca kurumsal kullanıma açık olacağı ve bu yönde güncellenerek geliştirileceği kaydedildi.

- Gmail ve Android için yeni tedbirler

Öte yandan şirket, veri güvenliğini artırmak üzere e-posta uygulaması Gmail ve mobil işletim sistemi Android'e de yeni erişim kısıtlamaları getireceğini duyurdu.

E-posta uygulaması Gmail'de bundan böyle yalnızca mesaj işlevini geliştiren uygulamalara kullanıcı erişimi tanınacağı belirtildi.

Android için ise artık uygulama geliştiricilerin kullandıkları Uygulama Programlama Arayüzlerinin (API) kullanıcıların arama kayıtları, mesaj izinleri ile irtibat ve etkileşim bilgilerine erişim sağlayamayacağı ifade edildi.