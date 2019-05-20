Google, Huawei ile işbirliğini kesti

ABD Başkanı Donald Trump´ın, Çin merkezli teknoloji ve akıllı telefon üretimi yapan Huawei şirketini `kara listeye´ almasının ardından, Google´ın Huawei ile ilişkisinin kesildiği duyuruldu. Hali hazırda kullanılan Huawei cihazların bu gelişmeden etkilenmeyeceği belirtilirken; yeni çıkacak olan Huawei akıllı telefonların, Youtube, Google Maps gibi uygulamalara erişiminin kapatılacağı duyuruldu.

Yerel medya, Huawei´nin CEO´su Ren Zhengfei´in yaptığı açıklamada, "Zaten böyle bir duruma hazırdık" dediği belirtildi.