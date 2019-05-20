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Google, Huawei ile işbirliğini kesti

ABD Başkanı Donald Trump´ın, Çin merkezli teknoloji firması olan Huawei´yi `kara listeye´ aldığını duyurmasının ardından, Google, Huawei ile işbirliğini kestiğini duyurdu. Yeni çıkacak Huawei akıllı telefonların, bazı Google uygulamalarına erişimi kesilecek ve bazı güncellemeler yapılamayacak.

  • DHA
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ABD Başkanı Donald Trump´ın, Çin merkezli teknoloji ve akıllı telefon üretimi yapan Huawei şirketini `kara listeye´ almasının ardından, Google´ın Huawei ile ilişkisinin kesildiği duyuruldu. Hali hazırda kullanılan Huawei cihazların bu gelişmeden etkilenmeyeceği belirtilirken; yeni çıkacak olan Huawei akıllı telefonların, Youtube, Google Maps gibi uygulamalara erişiminin kapatılacağı duyuruldu.
 
Yerel medya, Huawei´nin CEO´su Ren Zhengfei´in yaptığı açıklamada, "Zaten böyle bir duruma hazırdık" dediği belirtildi.
 
 

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

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