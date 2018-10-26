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Google, Kaliningrad bölgesindeki tüm nükleer sığınakları yayınladı

Google uydu fotoğraflarının bir analizi, ABD’nin bir metreye kadar doğrulukla Rus nükleer sığınaklarının yerini tespit etmesini sağladı.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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İsrailli şirket ImageSat, Google’ın açık kaynaklarından elde edilen fotoğrafları inceledikten sonra, Kaliningrad bölgesinde yer alan gizli nükleer sığınakların bir metreye kadar doğruluğunu tespit edebildi. Şimdi bu bilgiler Amerika Birleşik Devletleri için kullanılabilir.
 
ImageSat, Google Street View'ın açık veritabanındaki resimleri analiz etti. Resimlerden birinde uzmanlar “Dur” (Yasak Bölge) işaretini keşfettiler. Kısıtlı alanın Savunma Bakanlığı tarafından girişe yasaklandığını buldular.  Bundan sonrası zaten bir teknik meselesiydi. Bu enstantane, TerraServer ve Digital Globe uydularının veri tabanları ile karşılaştırıldı.
 
Bu çalışmanın sonucunda nükleer sığınakların yeri bulundu ve hesaplandı. Buna ek olarak,  S-300 ve S-400 komplekslerinin yanı sıra kıyı Bastion komplekslerinin yerini ve Son olarak, Primorsk yakınındaki yeni sığınakların fotoğrafları elde edildi.
 
SS-26 152'de İskender Füzeleri ve  Füze Tugayı görüntüleri
 
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NATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M taktik füzeleri sadece 20 dakikada operasyonlara hazır hale gelebiliyor.
 
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Kaliningrad'daki Rus silah üssündeki değişiklikleri tespit edildi. SS-21 Scarab  taktik operasyonel füzeler, İskender Kısa menzilli balistik füzesi (152 SRBM) ile değiştiriliyor 
 
Nükleer Silah Depoları
Kaliningrad'daki nükleer silah depolama alanındaki değişiklikleri görüntülendi. Kısmen yeraltı depolama yapısı olan, araçların girebildiği, çift çitli iki sığınak.
 
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Primorsk Askeri Depolama Alanı
Başka bir bulgu, Primorsk yakınlarındaki bir silah depolama alanının yükseltme çalışmaları kapsamında olduğunu gösteriyor
 
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Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları, daha yüksek depolama kapasitesine sahip 40 yeni sığınağı ortaya çıkarıyor. Küçük sığınakların yakınında inşa edilen sığınaklar.
 
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Chkalovsk Hava Üssü'nün yeniden inşası
Yeni bir demiryolu, mevcut pistin aletli iniş sistemleri ile genişletilmesi ve yeniden inşa edilen bir alan görüntüleniyor
 
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Aynı firma geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye'ye konuşlandırdığı S-300 hava savunma füze sisteminin de yerlerini 3 boyutlu görüntülerle ifşa etmişti
 
 
Bu görüntüler de gösteriyor ki askeri gücün artık sadece dünyada olması yetmiyor. Günümüzde savaş ve savaş stratejileri uzayda belirleniyor. Uzayda güçlü olan, dünyayı da kontrol edebilecek gibi görünüyor.

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