Google Mesajlar uygulaması için AR filtreleri kullanılabilecek Google'ın mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar, yeni sürümünde bir çok yeni özelliği kullanıcılara sunacak. Dikkat çeken en önemli yenilik ise Instagram ve Snapchat'te yaygın bir şekilde kullanılan AR filtrelerinin uygulamaya dahil edilecek olması.