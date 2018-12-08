Google uygulama arayüzlerini değiştiriyor

Google, yazılımlarının arayüzünü geçmişte hep köşeli ve keskin tasarımla ile sunuyordu. Fakat Google Pixel cihazlarındaki arayüz değişikliğinin ardından bütün uygulamalarındaki keskin köşeleri yuvarlatarak yeniden tasarlamaya başladı. Chrome tarayıcısının adres çubuğunda bile yuvarlak tasarım çizgileri gözümüze çarpıyor.

Pixel telefonlardaki varsayılan telefon uygulaması ve ayrıca Play Store‘dan indirebileceğiniz Google Telefon uygulaması için yeni güncelleme ile yeni arayüz tasarımı geldi. Daha öncesinde rehberinizdeki sütunlarda 2 kişiyi dikdörtgen şeklinde görüntüleyebiliyordunuz.

Şimdi ise yuvarlak bir tasarımla, hem satır hem de sütunlarda 3 kişiyi görüntüleyebiliyorsunuz. Güncellemenin yakın zamanda bütün cihazlar için gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Google’ın bütün yazılımlarında, buna Chrome OS‘ta dahil, daha yuvarlak ve yumuşak tasarımları kullanması ön görülüyor.

Aslına bakarsak bu süreç Google’ın ilk logosu ve son logosu arasındaki zaman içerisindeki değişimde de göze çarpıyor. Belli ki tasarımsal olarak şirket geçmişteki çizgisini değiştirmek istiyor.

(Shift DeIete)