Google ve Youtube'tan Türkiye açıklaması

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:33

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanarak, sosyal ağ sağlayıcılarından Google ve Youtube temsilcilerini dinledi.

Yayman, bir yıl içerisinde 13. toplantıyı yaptıklarını, bu süreçte bir dijital diplomasinin başladığını ifade ederek, "Ulus aşırı şirketlerin, dijital ağların temsilcilerinin, TBMM'ye gelmesini ve ülkemizde bulunmasını şeffaf, açık iletişim kurmasını değerli buluyoruz." diye konuştu.

Kişisel verilerin korunmasının önemine dikkati çeken Yayman, "Son günlerde Facebook üzerindeki ve Türkiye'de Yemeksepeti özelinde yaşanan tartışmalar bu konudaki ısrarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu." görüşünü paylaştı.

İnsanların metaya dönüşmesine karşı olduklarının altını çizen Yayman, vatandaşların mağdur edilmesini istemediklerini söyledi. Yayman, sosyal ağların temsilcilik açmasına da çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Bazı dijital ağların temsilcilik açmaktan imtina etmesini ve personel bulundurma meselesinde farklı davranmasını doğru bulmuyoruz. Geçen haftalarda bir milletvekilimizin bir hesabı ile ilgili sorun çıktı. Herkesin seferber olmasına rağmen maalesef 48 saate yakın bir sürede geri alabildik. Normal vatandaşımızı göz önüne aldığımızda ne kadar mağdur olacağını gördük." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki en büyük uyuşturucu sağlayıcı merkezlerden birinin dijital ağlar olduğunu anlatan Yayman, insan ticareti ve pek çok konuda büyük bir problemin olduğunu dile getirdi. Hüseyin Yayman, aşı karşıtlarının dijital ağları yoğun olarak kullandığına dikkati çekerek, "Dijital ağların yıkıcı etkisinin öne çıkmasını doğru bulmamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, Türkiye'de 60 milyon sosyal ağ kullanıcısı olduğunu belirterek, Google ve Youtube'un yüzde 94,5 ile en çok kullanılan sosyal ağların başında geldiğini kaydetti.

Siber zorbalık, siber faşizm ve nefret dilinin küresel problem haline geldiğini söyleyen Yayman, "Vatandaşlarımızı koruyan hukuksal mekanizmalar mevcut. Ama vatandaşlarımızı küresel dijital ağlara karşı korumak TBMM, iktidar ve muhalefetle beraber hepimizin görevidir." sözlerini sarf etti.

- "DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNDA TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları Müdürü Erkan Kaptan, Dijital Mecralar Komisyonun kurulmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, komisyon üyelerini İstanbul'daki ofislerinde ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Komisyonda daha sonra Google'ın 15 yılda neler yaptıklarını içeren bir tanıtım filmi sunuldu.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları yöneticisi Zeynep Güven ise Türkiye için özel tasarladıkları Oyun ve Uygulama Akademisi'nde, 76 ilden 200 fazla üniversiteden iki bin bursiyerle 7 aylık eğitim sürecine başlandığını bildirdi. Google'ın amiral gemisi olduğunu aktaran Güven, arama motorunun ekonomiye katkısının da olduğunu belirtti.

Güven, Youtube'un da video paylaşım platformu olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Her dakika Youtube'a 500 saatin üzerinde video yükleniyor. Youtube'un yarattığı büyük bir ekodeğer ve ekosistem var. Youtube telif hakları konusunda titiz platform. Youtube, Türkiye'de de büyük ekonomiye dönüşmüş durumda. Ülkemizin dünya çapında tanınması ve gezilere ilham vermesi açısından çok önemli olan dizi sektöründen birkaç örnek vermek isterim. Mesela Muhteşem Yüzyıl, 12 ayrı dilde Youtube'dan yayın yapıyor. Arapça yayınlarındaki takipçi sayısı 2 milyon. Diriliş Ertuğrul Urduca versiyonu 17 milyon takipçi ile yayımlanıyor. Koronavirüs salgını döneminde Sağlık Bakanlığımızla iş birliği içinde en fazla 5 Youtube içerik üreticisini Bilim Kurulu üyelerimizle bir araya getirip soruları kendilerine sormalarını sağladık ve bu videolar ilk hafta 100 binden fazla izlendi."

- "TÜRKİYE'DE 100'ÜN ÜZERİNDE ÇALIŞAN VAR"

Google LLC ve Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi avukatlarından Gönenç Gürkaynak, Google'ın Türkiye'de ilk temsilcilik açan firmalardan olduğu ve şirketin ülkede 100'ü aşkın çalışanının bulunduğu bilgisini verdi.

Şirketin, Türkiye'den gelen taleplerle ilgili sorumluluklarına uymaya gayret ettiğini anlatan Gürkaynak, "Nitekim bu 5 aylık şeffaflık raporuna baktığımızda Türkiye'den 2 bin 500 içeriğin kaldırılmış olduğu görülebilecek." dedi.

Gürkaynak, Google'ın Türk adli ve idari makamlarıyla iletişiminin, Türk hukukunu tanımama olarak gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Google ve Youtube'un, Türkiye'deki mükellefiyetini ciddiye almadığı yolundaki görüşün doğru olmadığını dile getiren Gürkaynak, "83 milyon gibi geniş bir nüfus ve büyük bir potansiyelin olduğu Türkiye'de kaçamak güreşerek 'Olursa olur olmazsa olmaz' tavrı içerisinde olabilecek bir şirket değil Google. Bir ülkenin tüm yönetim birimleriyle, idaresiyle ve adli mercileriyle, yargı kararlarıyla, mevzuatıyla faaliyet göstermesi gerektiğinin ayırdında. 'Temsilci atansın' ve 'vergiyi tescil edin' dendiğinde ilk yapan firma." diye konuştu.

Gönenç Gürkaynak, unutulma hakkına ilişkin ilk adımın AB mevzuatıyla atıldığını aktararak, "Türkiye'de de hemen yürütüldü. Mahkeme kararlarının uygulanması noktasında 2005 yılından bu yana tebligat yolunun hep açık olduğu bir yapıda yürünüyor." ifadesine yer verdi.



Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman da Türk dizilerinin sosyal ağlardan izlenmesinin önemine değinerek, bir Türk dizisinin, Barcelona-Real Madrid derbisinden daha çok izlendiğine dikkati çekti.

Toplantının sonunda Yayman, bütçe görüşmeleri sonrasında da Tiktok, Twitter ve Linkedln temsilcilerinin, komisyonu bilgilendireceğini söyledi.

