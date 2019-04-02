Google, yapay zekada Huawei ile iş birliği yapıyor

Huawei, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen yeni P30 serisinin lansman etkinliğinde, Google TensorFlow ve kendi HiAI platformunu kullanarak geliştirdiği görme bozukluğunu teşhis edebilen yapay zekâ destekli cihazı Track AI'i de tanıttı.

Huawei, Google’dan gelen yapay zekâ yazılım araç seti TensorFlow’u kullanarak Track AI’yi oluşturdu. TensorFlow açık kaynak kodludur, bu nedenle herhangi biri, herhangi bir yerde kullanabilir ve Google erişimi kontrol edemez.

Google Sözcüsü Chris Brummitt, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Google’ın müşterileriyle çalışan yaratıcı bir ekip de Huawei’ye pazarlama yardımı sağladı." dedi.

Brummitt, Google ekiplerinin müşterileriyle düzenli olarak mümkün olandan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak ve bu gibi fikirlere öncü olmak için çalıştığını söyledi.

TRACK AI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre, görme bozukluğu yaşayan yaklaşık 19 milyon çocuk var. Ancak bu sorunların yüzde 70-80'i erken teşhis edilirlerse tedavi edilebilir veya önlenebilir hastalıklardan kaynaklanıyor. Bu nedenle Huawei, yapay zekâ alanındaki uzmanlığını tıbbi alana uygun hale getirmeye karar verdi.

Track AI cihazının geliştirilmesinde öncülük eden DIVE Medikal'in çocuk doktoru Victoria Pueyo, "Son yıllarda küçük çocuklarda görsel sağlığı değerlendiren ve engelli bireyleri tanımlayan bir araç geliştirmek için çalışıyoruz. Bu teknolojiyle dünya çapında her türlü görme bozukluğunun teşhisini sağlamak için yapay zekâyı sağlık alanında kullanma yönünde atılımlar yapan Huawei ile artık beraber çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

TRACK AI NASIL ÇALIŞIR?

Görme problemlerini tespit etmek için, Matebook E üzerine kurulu olan Bütünleşik Görsel Muayene Cihazları (DIVE) yazılımı, görsel fonksiyonun birçok yönünü test etmek için tasarlanmış farklı uyaranları gözlemlerken, her gözün hareketini izler ve veriler daha sonra potansiyel görme bozukluğu göstergelerini tanımlamak için HUAWEI HiAI algoritmasını kullanan akıllı telefon HUAWEI P30'da işlenir.

DIVE, bilimsel olarak işlenmiş görsel testler sırasında gözün konumu hakkında doğru bilgi toplayabilir. Bu verilerin yorumlanması, uzman olmayan sağlık çalışanları için karmaşıktır, ancak yapay zekâ sayesinde öğrencilerin kontrollerini hızlandırmak mümkündür.

Track AI, akıllı telefonların geleceğini yeniden tanımlayan Huawei AI işlemcisi olan yenilikçi Kirin 980 yongası tarafından desteklenen akıllı telefonlarda bir makine öğrenme sistemi oluşturmak için Google’ın açık kaynaklı bir platform olan TensorFlow ve Huawei HiAi özelliklerine dayanıyor. Kirin 980'in çift sinir ağı, akıllı telefonun doğrudan verileri işlemesini sağlayarak yapay zekâ teknolojisini destekler ve böylece kullanıcı gizliliğini korurken işlemi büyük ölçüde hızlandırır.

TRACK AI NE ZAMAN KULLANILABİLİR OLACAK?

Track AI halen geliştirilme aşamasında bulunuyor. Üç kıtadaki beş ülkede çalışmalarını sürdüren Huawei, birkaç çocuk üzerinde yapay zekâlarını eğitecek kadar veri toplamak için test gerçekleştiriyor. Bu verilerin yeteri kadar toplanması ve Huawei'nin makine öğrenim sistemine verilmesi durumunda, şirket ilk prototipi başlatacak. İlk lansmanın 2019 yılının sonunda veya 2020'de tam olarak başlatılması bekleniyor.