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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Google’dan dünyayı değiştirecek keşif 

Google araştırmacıları, kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti. Buna göre ilk kez bir kuantum bilgisayar, standart bilgisayarların (en azından makul bir süre içinde) halledemediği bir sorunu çözdü.

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Kuantum üstünlüğü olarak bilinen bu dönüm noktası, kuantum bilgisayarlara geçiş için uzun süredir beklenen bir adım. 23 Ekim’de Nature’da yayımlanan çalışmada, söz konusu işlemin sadece 53 kübitlik bir işlemciyle gerçekleştirildiği açıklandı. Buna göre Sycamore ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi 200 saniyede tamamlayabiliyor. 

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