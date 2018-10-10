Google’ın sosyal ağ platformu Google+ güvenlik açığı sebebiyle kapanıyor

Google resmi blogu üzerinden yaptığı açıklamada, yazılım sisteminde yaşanan bir açık nedeniyle, Google+ kullanıcılarının özel bilgilerinin üçüncü tarafların erişimine karşı korunmasız hale geldiğini belirterek, bu durumdan 500 bin kullanıcının etkilendiğini duyurdu.

'5 SANİYE ANCAK GEÇİRİYORLAR'

Wall Street Journal gazetesi, şirket içi bir yazışmaya dayanarak, Google'ın bu durumdan bu yılın Mart ayında haberdar olduğunu ancak bunu kamuoyuna açıklamadığını yazdı.

Google’ın resmi açıklamasında ise yaşanan bu olayın kamuoyuna açıklamayı gerektirecek kadar ciddi olmadığı belirtildi.

Google, kapatma kararını, platformun yeterli kullanıcıya ulaşamadığı ve kullanıcıların yeteri kadar etkileşime girmesini sağlayamadığı gerekçesiyle aldığını duyurdu.