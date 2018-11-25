Google'ın yeni patentleriyle ev yaşantınız gözlem altında

Siz de bir konuyu arkadaşlarınızla konuştuktan sonra Facebook veya Google'da aynı konu üzerine reklamlarla karşılaştınız mı?

Google tarafından yapılan patent başvuruları, şirketin gelecekte günlük hayatınızı daha fazla takip altına almaya çalışacağını gösteriyor.

Günlük hayatınızda konuştuklarınızı, yaptıklarınızı ve hatta hissettiklerinizi takip edebilen bir teknoloji yakın zaman önce Google tarafından patentlendi. Bu teknolojiler ileride dev şirketlerin sizi çok iyi tanıyarak, size özel reklam yapmaları için kullanılabilir.

Evdeyken yalnız değilsiniz

Patent başvurusunun ayrıntıları incelendiğinde evde kullanılan Google Home, Amazon Echo veya Apple HomePod gibi sesli asistan sistemlerinin ne derecede kullanıcıları izleyebileceği gözler önüne seriliyor.

'Akıllı ev sistemi' olarak adlandırılabilecek teknoloji sayesinde şirketler evin hangi odasında olduğunuzu, üzerinizde ne giydiğinizi, ne zaman çalışıp ne zaman dinlendiğinizi takip edebilecek. Sistem içerisindeki mikrofon ve kameralar örneğin buzdolabı kapağını açtığınızda acıktığınızı algılayabilecek.

Kameralar ayrıca evin içerisindeki kişilerin kimliklerini ayrı ayrı belirleyerek her birisi için ayrı profiller oluşturabilecek. Bu sayede sizin hakkında bilgi edindiği gibi arkadaşlarınızı ve misafirlerinizi de gözlemleyebilecek.

Söyledikleriniz de kayıt altında

Google'ın başka bir patenti, izlemelerin daha da ileri gidebileceğini gösteriyor. Amacının 'çocukların hareketlerini kısıtlamak' olduğu söylenen teknoloji, örneğin çocuğunuzun küfürlü bir kelime kullanması durumunda size bilgi verecek.

Bunun yanında sistem sayesinde çocuğunuz hangi sitelere girdiğini yakından takip edebileceğiniz gibi siz evde yokken kendisine yasakladığınız şeyleri yaptığını da görebileceksiniz.

Bu sistem elbette sadece çocuğunuzu değil sizi de gözlem altında tutmak için kullanılabilir. Aynı sistem örneğin siz klavye kullanırken veya kağıt üzerine yazı yazarken çıkan sesten çalışıyor olduğunuzu algılayabilir.

Yatak odanıza girmek istiyorlar

Aslına bakılırsa patente söz konusu olan takip teknolojileri bilgisayar ve telefonlarınızda mevcut. Google veya Facebook üzerinden yaptığınız aramaların yanı sıra ziyaret ettiğiniz internet siteleri karşınıza çıkacak reklamlarda belirleyici etkenler haline geliyor.

Yeni patentler dev şirketlerin artık sadece bilgisayarlarınıza değil yatak odanıza da girmek istediğini gösteriyor.

Bu konuda en büyük sorunsa ülkelerin kanunlarındaki açıklar. Gelişen teknolojilerin hızına ayak uyduramayan kanun koyucular, insanların özel hayatını gerektiği seviyede koruyabilmek için önlemleri almakta gecikiyor.

Diğer yandan, bu açıklardan faydalanan dev şirketler, durumu kendi yararlarına kullanarak daha da büyümeye ve devletler üzerinde lobicilik faaliyetleri yaparak kendileri korumaya devam ediyor.

(Euronews)