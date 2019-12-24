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Bilim-Teknoloji

Google’siz Huawei ocakta Türkiye’de

ABD yönetiminin uyguladığı ticari yaptırımlar nedeniyle Google’ın resmi uygulamalarına sahip olmayan Huawei Mate 30 Pro, ocak ayında ülkemizde satışa çıkıyor.

24.12.2019  02:41 - Güncelleme: 24.12.2019  02:41

Çinli teknoloji devi, yeni amiral gemisinin Türkiye satış fiyatını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Geçtiğimiz mayıs ayında, Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti, Çinli teknoloji devi Huawei’yi Çin devleti ve ordusu ile organik bağı bulunduğu gerekçesiyle kara listeye almıştı. Google ve Qualcomm gibi derin ticari ilişkilerinin olduğu şirketlerle iş birliğini kesmek zorunda kalan Huawei, yeni amiral gemisi Mate 30 Pro’yu Google mobil servisleri olmadan çıkarmıştı. Google ise Rekabet Kurumu’nun kestiği ceza nedeniyle Türkiye’de satışa sunulacak yeni telefonlarda kendi uygulamasının kullanılmasına izin vermeyeceği yönünde şantajda bulunmuştu.

 

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