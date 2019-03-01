Göze injekte edilecek yeni bir nanoteknoloji ile karanlıkta da görebileceğiz

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmalar, retinadaki ışığı algılayan hücrelere yapışan ve yakın kızılötesi (NIR) dalga boylarına yanıt vermelerine yardımcı olan parçacıklar üretti.

Araştırmacılar tarafından -geliştirilen nanoparçacıklar minyatür gece görüş cihazları gibi davranıyor.

Araştırmacılar nanoparçacıkları farelerin gözlerine enjekte ederek onlara yakın kızılötesi ışığı görebilme yeteneği sağladı. (Kızılötesi ışık normal olarak kemirgenler (veya insanlar) tarafından görülemeyen bir dalga boyudur.)

Araştırmacılar bunun olağanüstü bir başarı olduğunu insanlarda benzer bir tekniğin kullanılabileceği gerçeğiyle daha da olağanüstü bir başarı elde edileceğini söyledi.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Tian Xue ve Massachusetts Tıp Fakültesi Üniversitesi'nden Gang Han'ın liderlik ettiği araştırma ekibi, farelerin normal ışığı görme doğal yeteneklerini koruyarak yakın kızılötesi ışığı da görebilmelerini sağladı. Deney yaklaşık 10 hafta boyunca farelerin gözlerine özel nanoparçacıklar enjekte edilerek yapıldı. Deney esnasında herhangi bir yan etki görülmediği belirtildi.

Yapılan testler sonucunda farelerin kızılötesi ışığı gördüğünü kanıtlandı. Araştırmacılar, insan gözünün farelerden çok farklı olmadığını, insanlara da buna benzer bir teknik uygulanın artık fantastik bir düşünce olmadığını iddia ettiler.