GUHEM uzay araştırmacılarını ağırladı

Plan-S, Roketsan, Türksat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği'nin (SASAD) destekleri ile Altair Enterprises tarafından organize edilen ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Uluslararası Uzay Kongresi sona erdi. 9-11 Eylül tarihleri arasında GUHEM'de düzenlenen kongre çerçevesinde uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak hedefiyle alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapıldı.

Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'de ilk kez gerçekleşmesine vesile olmaktan gurur duyduklarını ifade eden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu kongre ile ilgili şunları söyledi;

"Kongreye 18 ülkeden uzay alanında çalışmalar yürüten 100'ün üzerinde konuşmacı katıldı. Bizim için çok heyecan verici bir deneyim oldu. Kongre, sektörün ileri gelenlerine ülkemizin uzay alanındaki potansiyelini tanıtmamıza imkan sağladı. Ayrıca ülkemizde uzay alanında faaliyet gösteren pek çok şirketin de yabancı şirketlerle yeni işbirlikleri kurması noktasında önemli bir platform oluşturdu. GUHEM olarak uzay farkındalığını artırmak için çalışan bir kurumuz. Bu farkındalığı oluşturmak için sadece yerel değil uluslararası arenada da büyük işler başarıyoruz. Bu çerçevede ülkemizi yurt dışında temsil edecek çeşitli etkinliklere katılıyor ve bu tür etkinlikleri ülkemize kazandırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Kongremize destek veren tüm kurumlarımıza, 3 gün boyunca bizlerle birlikte olan tüm konuşmacılarımız ile yerli ve yabancı tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz."

Kongreye Türkiye ve dünyadan sektörün lider şirketleri katıldı. ESA yetkilileri ile birlikte Spire, GMV Aerospace and Defence, Redwire Space Europe, Planet, AAC Clyde Space, Maxar Technologies, Nanoracks Europe, Beyond Gravity, Roketsan, Türksat, PlanS, Arianespace gibi uydu, yazılım ve donanım şirketlerinden uzman isimler uzay sektörünü tümüyle ele aldı.