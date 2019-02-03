15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Türkiye'de sosyal medya hesabı olan kişiler günde 4 saatini bu mecralarda geçiriyor

GfK ve Cereyan Medya iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor ve bu kişiler günde ortalama 4 saatini bu mecrada geçiriyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunurken, bu kişiler günde ortalama 4 saatini burada geçiriyor.
 
Araştırma kuruluşu GfK ve Cereyan Medya iş birliği ile Türkiye'de 15 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 473 kişiyle görüşülerek sosyal medya kullanımı ve sosyal medya fenomenlerinin etkisine ilişkin değerlendirme yapıldı.
 
Buna göre, her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Sosyal medya hesabı olanlar günde ortalama 4 saatini burada geçiriyor. 15-24 yaş grubu ise günde ortalama 5 saat sosyal medya kullanıyor.
 
Araştırmaya katılanların yüzde 91'inin Facebook, yüzde 72'sinin Instagram ve yüzde 44'ünün ise YouTube üyeliği bulunuyor.
 
Sosyal medya hesabı olanların yüzde 88'i bu alanı fotoğraf paylaşmak, yüzde 79'u takip ettiği kişilerin paylaşımlarına bakmak, yüzde 69’u video paylaşmak, yüzde 66'sı bilgi almak, yüzde 45'i ise video, dizi, film izlemek için kullanıyor.
 
FENOMENLERİN KIYAFET TAVSİYELERİ SEVİLİYOR
 
Her 4 kişiden 1'i, fenomenlerin hesaplarını takip ettiğini belirtirken, bu kişilerin yüzde 28'i de fenomenlerin tanıttığı ürün veya hizmetleri satın alıyor. Her 3 kişiden 1'i de fenomenlerin kıyafet (tekstil) önerilerinin, satın alma davranışlarına etki ettiğini ifade ediyor.

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

Bitlis'te kar faciası: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te kar faciası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

Türkiye'den komşusuna 5 milyar dolar kredi

Türkiye'den komşusuna 5 milyar dolar kredi

Türkiye'nin ihracatına 'akrep' katkısı

Türkiye'nin ihracatına 'akrep' katkısı

100 yıl sonra ilk kez görülmüştü: Rekor ceza geldi

100 yıl sonra ilk kez görülmüştü: Rekor ceza geldi

'Polis misin, hamamcı mısın?'

'Polis misin, hamamcı mısın?'
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA