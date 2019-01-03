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Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesneden yeni fotoğraflar geldi

İnsan yapımı bir uzay aracının gözlemlediği en uzak gök cismi olan Ultima Thule'a ait yeni görüntüleri NASA dün akşam yaptığı canlı yayında yayınladı.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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New Horizons (Yeni Ufuklar) yeni yılın ilk saatlerinde Güneş Sistemi'nin en uzak noktası olan Kuiper Kuşağı'nda bulunan Ultima Thule isimli gök cismini görüntülemeyi başarmıştı. Dün akşam NASA yaptığı canlı yayında gökcismine ait yeni görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görünülerde cismin yapısı daha net görünüyor. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, gök cismi iki ayrı cismin zamanla birleşmiş olabileceği yönünde.

NASA'nın New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay aracı güneş sistemimizin en uzağına ulaşarak, Dünya'dan yaklaşık 6 buçuk milyar kilometre uzakta bulunan Kuiper Kuşağı'ndaki Ultima Thule isimli, 16 kilometre uzunluğunda ve 40 kilometre çapındaki gökcismini yılbaşının ilk saatlerinde görüntülemeyi başardı.

2006 yılında yolculuğuna başlayan insansız uzay aracı New Horizons, 2007'de Jüpiter'in yakınından geçmiş, Güneş Sistemi'ni terk etmeden önce 2015 yılında Plüton'a en yakın noktadan geçerek gezegenin yapısı ve atmosferini incelemiş ve böylece Plüton'u ziyaret eden ilk insan yapımı nesne olarak kayıtlara geçmişti.

New Horizons gökcismini ziyareti sırasında 50 gigabayta yakın fotoğraf ve gözlemler elde etti, ancak uzay aracı ile Dünya arasındaki engin mesafe nedeniyle (6 buçuk milyar kilometre) araçta depolanan verilerin tümünün dünyaya ulaşması 20 Eylül'e kadar sürecek.

New Horizons'un başında bulunan bilim insanı Alan Stern, "Ultima Thule gökcisminden gelen bilgiler evrenin kökeni ve oluşumu hakkında bilgi edinmek için nadir bir fırsat sunacak." dedi.

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