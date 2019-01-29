Güneş Sistemi'nin sınırında bulunan bir nesne keşfedildi
Bilim insanları, güneş sistemimizin sınırlarında gezinen büyük bir nesne keşfetti.
Cisim, Neptün’ün ötesinde süzülen nesnelerin olduğu Kuiper Kuşağı’nda bulundu. Burada süzülen nesneler arasında en çok bilineni Pluto fakat Pluto gibi birçok cisim bulunuyor.
Bilim insanları, çok uzak olmaları ve radyasyondan etkilenmemiş olmaları dolayısıyla bu nesnenin erken güneş sisteminin kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Keşfedilen bu nesne sayesinde araştırmacılar, güneş sisteminin bugünkü formunu kazanmadan önce nasıl göründüğünü tespit edebilir.
(Webtekno)
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