Hayaldi, gerçek oldu: Ve ilk görüntüsünü gönderdi

LightSail 2 yelkenlerini açmadan önce de görüntüler göndermişti. Bunlardan biri de Meksika ve tropik fırtına Barry'nin göründüğü bir Dünya fotoğrafıydı.

CARL SAGAN'IN HAYALİYDİ

Planetary Topluluğu CEO'su Bill Nye, "Kırk yıl önce, profesörüm Carl Sagan, kozmosu keşfetmek için güneş yelkenli uzay aracı kullanma hayalini paylaştı. Planetary Topluluğu bu rüyayı gerçekleştirdi." açıklamasında bulunmuştu.

Dünyanın dört bir yanından binlerce insanın bir araya geldiğini ve bu görevi desteklediğini ifade eden Nye, "Onlar olmadan başaramazdık. Carl Sagan ve meslektaşları Bruce Murray ile Louis Friedman, her yerde insanları uzay bilimlerini ilerletmeleri için güçlendirdi ve bu projeyi anlattı. Biz ise bu 40 yıllık hayali gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yüzyıllar boyunca insanlar uzaya seyahat etmek için güneş yelkenleri kullanmayı hayal ettiler. 2019 yılında, Planetary Topluluğu'nun LightSail 2 uzay aracı, Dünya yörüngesindeki ilk kontrollü güneş yelken uçuşunu deneyerek bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi planlıyor.

GÜNEŞ YELKENLİSİ NASIL HAREKET EDER?

LightSail 2 başarılı olursa, güneş ışığını kullanarak yörüngesini yükselten ilk uzay aracı olacak. Işığın kütlesi yokken diğer nesnelere aktarılabilecek momentumu vardır. Bir güneş yelkeni, itiş için bu momenti kullanır. Kısaca sistem, güneşten gelen fotonların gücü ile hareket eder.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ROKETİ İLE FIRLATILMIŞTI

LightSail 2, Falcon Heavy'nin STP-2 (Hava Kuvvetleri Uzay Testi Programı) adında bir görevde taşıdığı 25 uzay aracından biri olmuştu. Roketin birincil yükleri, COSMIC-2 adı verilen altı hava ve iklim uydusu ve DSX adlı bir uzay ışınımı deneyiydi. Falcon Heavy'nin üst kademeli motoru, 25 uzay aracının hepsini üç farklı yörüngeye taşıdığı için birçok kez yeniden ateşlenmişti.

LIGHTSTAIL 2 ŞU AN NEREDE?

Platform, LightSail 2'nin nerede olduğunun yanı sıra ne kadar süredir görevde olduğunu, güneş yelkeninin pilinde ne kadar güç olduğunu, teknenin içindeki sıcaklığın ne olduğunu, dönme derecesini ve şu anda kontrol modunda olup olmadığını da gösteriyor.

Harita üzerinde aracın nerede olduğunu görebilmenizin yanı sıra bulunduğunuz bölge üzerinden ne zaman geçebileceğini de görebiliyorsunuz. Aracın yelkenleri açıldığında uzay aracı Dünya'dan görülebilecek.

LightSail 2 uydusunun güneş paneli yelkenlerini açtığı canlı yayın videosunun kaydı: