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Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi

Gök bilimciler, Dünya'dan 184 ışık yılı uzakta Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfetti.

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Portekiz'deki Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden uluslararası bir ekibin "Güneş'in ailesini" bulmak içinyürüttüğü çalışmada Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay aracı Gaia aracılığıyla Samanyolu'ndaki yaklaşık 17 bin yıldızın kimyasal yapısı, hareketleri ve yaşları incelendi.

Elde edilen veriler ışığında gök bilimciler yüksek çözünürlüklü spektrograf kullandıkları çalışmada 4,5 milyar yaşında olduğu sanılan Güneş'e "ikiz kardeşi kadar" benzeyen HD186302 adlı bir yıldız keşfetti. Yıldızın, Dünya'ya 184 ışık yılı uzaklıkta olduğu hesaplandı.

Araştırmanın Güneş ve diğer yıldızların oluşumuyla ilgili bilgiler açısından önemli olduğu ifade edildi.

Çalışmanın bulguları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

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