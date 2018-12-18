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Güneş Sistemi'nde, Güneş'e Dünya'dan 120 kat daha uzakta yeni bir gök cismi bulundu

Güneş'e, dünyadan 120 kat daha uzakta keşfedilen gök cismi, Güneş Sistemi'nde bugüne kadar gözlenen en uzak cisim olma unvanını kazandı.

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Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nden (MPEC) bugün yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi'nde 2018 VG18 adı verilen ve Güneş'e Dünya'nın olduğundan 120 kat daha uzakta yeni bir gök cismi keşfedildi.

Güneş Sistemi'nde bugüne kadar gözlenen en uzak cisim olarak nitelendirilen cismin, bilimsel adının yanı sıra "uzaklarda" anlamına gelen "Farout" ismiyle de anılacağı kaydedildi.

Yaklaşık 500 kilometre çapındaki, pembe renkli cismin güneşin etrafında tam dönüşünün, binden fazla yıl aldığı tespit edildi.

Dünya ile güneş arasındaki uzaklık, yaklaşık 93 mile tekabül eden 1 astronomik birim (AU) olarak hesaplanıyor. Farout'un güneşten uzaklığı ise 120 AU olarak belirlendi.

Cismin, Carnegie Bilim Enstitüsü'nden Scoot S. Sheppard, Hawaii Üniversitesi'nden David Tholen ve Kuzey Arizona Üniversitesi'nden Chad Trujillo tarafından keşfedildiği belirtildi.

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