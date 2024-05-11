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Bilim-Teknoloji

Güneş'te güçlü patlama! Türkiye'den açıklama geldi: Aktörlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. Güneş'teki patlamaya ilişkin Türkiye'den açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerini ifade ederek, 'Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.' dedi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:12 - Güncelleme:
Güneş'te güçlü patlama! Türkiye'den açıklama geldi: Aktörlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerini ifade etti.

"Jeomanyetik Fırtına" uyarısı: Telefonlar etkilenebilir

Sayan, sosyal medya hesabından, güney yüzeyindeki patlamalar sonrasında yaşanabilecek gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerine işaret eden Sayan, "Fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ile elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte." ifadesini kullandı.

Sayan, bu fırtınayla ilgili yapılan bilimsel açıklamalara göre, uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceğini bildirerek, bu durumun, saatler sürebilecek kesintilere sebep olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi."

  • güneş patlaması
  • jeomanyetik fırtına
  • uydu sistemleri

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