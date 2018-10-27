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Güney Afrika merkezli Milkor firması, yeni ürününü tanıttı

Güney Afrika merkezli Milkor firması, yeni ürününü tanıttı. 4x4 konfigürasyonda bir zırhlı araç olan platform, Milkor 4x4 adıyla duyuruldu.

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Geliştirme çalışmaları 2017 yılında başlayan ve ilk prototipi Ağustos 2018’de üretim hattından çıkan Milkor 4x4, Iveco Trakker şasisi üzerinden geliştirildi.
 
Kaynaklanmış çelik gövdeye sahip olan platformda motor, aracın ön kısmında zırh korumalı bir bölme içinde yer alıyor. B7 seviyesinde koruma sağlayan araç, V şekilli gövde sayesinde mayınlara ve EYP’lere karşı da koruma sağlıyor.
 
Platformun gövdesi, gövde altında patlayan 7 kilogramlık tanksavar mayınlarına, tekerlek altında ise 14 kilogramlık mayınlara dayanabiliyor. Araçta sürücü ve komutan haricinde sekiz personel daha taşınabiliyor.
 
Patlamaya karşı özel koltuklarla donatılan platformda araç üstünde dört adet kapak ve arka tarafta elektrikli kapı yer alıyor. Iveco üretimi 240 BG’lik bir motordan gücünü alan Milkor 4x4, bir geri beş ileri Allison 3000 serisi şanzımana sahip.
 
 Platform azami 110 km/sa sürat yapabiliyor ve 1000 kilometre menzile erişebiliyor.
 
(C4Defence)

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