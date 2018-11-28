Güney Kore uzayda bağımsızlığını ilan etti

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nden (KARI) yapılan açıklamaya göre KSLV-2-TLV diğer adıyla Nuri isimli sıvı yakıtlı roket bugün yapılan fırlatmada uzaya başarıyla çıktı. 2013 yılında yörüngeye başarılı bir şekilde uzaya Naro-1 uydusunu taşıyan KSLV-II roketi Güney Kore, Rusya ortaklığında üretilmişti. Bugün yapılan fırlatmada ise kullanılan KSLV-2-TLV roketi tamamen Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği bir roket. Bu açıdan Güney Kore kendi yerli kaynaklarıyla roket geliştirip uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yerini aldı.

KSLV-2 fırlatma aracı 47.5 metre boyunda ve 2.6 metre çapında tanka dayanan üç kademeli bir roket. KARI roketin bir sonraki görevini 1.500 kilogram ağırlığındaki uyduların alçak dünya yörüngesine gönderilmesi olduğunu belirtti.