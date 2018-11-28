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Güney Kore uzayda bağımsızlığını ilan etti

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) bugün yaptığı roket denemesinde 185 kilometre menzile çıkarak uzaya kendi imkanlarıyla geliştirdiği roket ile çıkabilen ülkeler arasında yerini aldı.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nden (KARI) yapılan açıklamaya göre KSLV-2-TLV diğer adıyla Nuri isimli sıvı yakıtlı roket bugün yapılan fırlatmada uzaya başarıyla çıktı. 2013 yılında yörüngeye başarılı bir şekilde uzaya Naro-1 uydusunu taşıyan KSLV-II roketi Güney Kore, Rusya ortaklığında üretilmişti. Bugün yapılan fırlatmada ise kullanılan KSLV-2-TLV roketi  tamamen Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği bir roket. Bu açıdan Güney Kore kendi yerli kaynaklarıyla roket geliştirip uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yerini aldı.
 
 
KSLV-2 fırlatma aracı 47.5 metre boyunda ve 2.6 metre çapında tanka dayanan üç  kademeli bir roket. KARI roketin bir sonraki görevini 1.500 kilogram ağırlığındaki uyduların alçak dünya yörüngesine gönderilmesi olduğunu belirtti.
 

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