Güney Kore'nin Filipinler için inşaa ettiği fırkateyne ASELSAN tarafından geliştirilen MUHAFIZ entegre edilecek
ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi Güney Kore'nin Filipinler için inşaa ettiği fırkateyne entegre edilecek.
- TM Dijital Haber Merkezi
Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı kapsamında Güney Kore’de yerleşik Hyundai Heavy Industries Tersanesi (HHI) tarafından inşa edilen fırkateynlere entegre edilecek 30mm MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin ilk fabrika kabul testi, HHI ve Savaş Yönetim Sistemi Entegratörü HANWHA firmasının katılımı ile gerçekleştirildi. Fabrika kabul testleri kapsamında MUHAFIZ Sistemi performans testleri ve HANWHA Savaş Yönetim Sistemi - MUHAFIZ Sistemi entegrasyon testleri başarıyla tamamlandı.
ASELSAN'ın Mart ayı bülteninde yayımlanan habere göre, bu teslimat ile Güney Kore’ye ASELSAN’ın ilk silah sistemi ihracatı gerçekleştirilmiş olacak. Söz konusu faaliyet, ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin Güney Kore üzerinden Filipinler’e ilk teslimatı olması nedeniyle de önem arz ediyor.
MUHAFIZ UZAKTAN KOMUTALI SİLAH SİSTEMİ'NİN ÖZELLİKLERİ
MUHAFIZ Sistemi, Termal Kamera, TV Kamera ve Lazer Mesafe Ölçme cihazı takılabilen, Silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine ve modüler yapısıyla savaş gemileri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebiliyor.
MUHAFIZ sistemi gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve bu hedeflere atış yapılabilmesini de sağlayabiliyor.
Optik görüş ve silah nişan hattının, sistemin monte edildiği platformun hareketlerinden etkilenmeden hedef üzerinde kalabilmesi için, taret stabilize edilmiş olup ayrıca tareti üzerine monte edilmiş, yan ve yükseliş eksenlerinde taretten bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Yönlendirici’ye (HSY) sahip. HSY sayesinde, uzak mesafelere atış esnasında silaha uygulanan balistik düzeltme esnasında dahi elektro-optik birimlerin hedef üzerinde kalması sağlanarak etkin vuruş yapılması mümkün kılınmakta.
MUHAFIZ Sisteminde silah olarak çift yönlü mühimmat besleme yeteneğine sahip 30mm Mk44 Bushmaster-II topu kullanılmakta, değişik görev ihtiyaçları için farklı mühimmatlar yüklenebilmekte ve otomatik hedef izleme özelliği ile hedefin hız ve rotasını hesaplamakta, meteoroljik koşullar, mühimmat tipi ve hedef mesafe bilgilerini dahil ederek atış sırasında otomatik balistik düzeltme uygulayabilmekte.
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