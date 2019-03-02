Güney Kore'nin Filipinler için inşaa ettiği fırkateyne ASELSAN tarafından geliştirilen MUHAFIZ entegre edilecek

Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiya­cı kapsamında Güney Kore’de yerleşik Hyundai Heavy Industries Tersanesi (HHI) tarafından inşa edilen fırkateynlere entegre edilecek 30mm MUHA­FIZ Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin ilk fabrika kabul testi, HHI ve Savaş Yönetim Sistemi Entegratörü HANWHA firmasının katılımı ile gerçekleş­tirildi. Fabrika kabul testleri kapsamında MUHAFIZ Sistemi performans testleri ve HANWHA Savaş Yönetim Sistemi - MUHA­FIZ Sistemi entegrasyon testleri başarıyla tamamlandı.

ASELSAN'ın Mart ayı bülteninde yayımlanan habere göre, bu teslimat ile Güney Kore’ye ASELSAN’ın ilk silah sistemi ihracatı gerçekleştirilmiş olacak. Söz konusu faaliyet, ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin Güney Kore üzerinden Filipinler’e ilk teslimatı olması nedeniyle de önem arz ediyor.

MUHAFIZ UZAKTAN KOMUTALI SİLAH SİSTEMİ'NİN ÖZELLİKLERİ

MUHAFIZ Sistemi, Termal Kamera, TV Kamera ve Lazer Mesafe Ölçme cihazı takılabilen, Silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine ve modüler yapısıyla savaş gemile­ri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebiliyor.

MUHAFIZ sistemi gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve bu hedeflere atış yapılabilmesini de sağlayabiliyor.