Güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndüler

DHA 9 Kasım 2021 Salı 10:41 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 10:41

NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur'u, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet'i taşıyan Crew Dragon Endeavour uzay aracı Florida eyaleti açıklarında Meksika Körfezi'ne indi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 200 gündür görev yapan astronotlar güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndü. NASA'dan yapılan açıklamada, 4 kişiden oluşan uluslararası mürettebatın yörüngede 199 gün geçirdiği ve Crew-2 görevinin, bu yılın başlarında NASA'nın SpaceX Crew-1 misyonu tarafından tamamlanan 168 günü geçerek, ABD uzay aracı tarafından yapılan en uzun uzay uçuşu olduğu belirtildi.

Astronotlar Crew-2 görevi kapsamında, 23 Nisan'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle ISS'e gönderilmişti.