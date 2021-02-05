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Bilim-Teknoloji

Hackerlar tarafından sahte WhatsApp ile hassas veriler çalındı

Hackerların çeşitli şekillerde veri çalma çalışmaları sürüyor. Son olarak siber korsanlar, hassas verilerin ele geçirilmesi için iPhone kullanıcılarına yönelik sahte WhatsApp uygulaması geliştirdi.

star.com.tr05 Şubat 2021 Cuma 22:14 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 22:14
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Toronto Üniversitesi'nde siber güvenlik araştırma laboratuvarı, iPhone için WhatsApp'ın sahte sürümünü bulmak için Motherboard ile birlikte çalıştı. Uygulamayı geliştiren ve dağıtan kişiler, İtalyan gözetim firması Cy4Gate ile ilişkilendirildi.

Sahte WhatsApp uygulaması ile kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılım ve mobil cihaz yönetimi yüklendiği ifade edildi. Söz konusu uygulamanın bir internet sitesi aracılığıyla cihazlara yüklendiği ve iPhone için bir yapılandırma dosyası şeklinde olduğu belirtildi.

Tasarlanan internet sitesinin WhatsApp'ın resmi internet sitesindekine benzer bir arayüze sahip olduğu ve profesyonel bir şekilde kurgulandığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, site üzerinde kullanıcılar için indirme butonu oluşturulduğu ve sitenin yükleme için detaylı anlatım içerdiği bildirildi.

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Müşterileri ne olursa olsun casus yazılım şirketlerinin kötüye kullanmasına şiddetle karşıyız. WhatsApp'ı başkalarına zarar verecek şekilde değiştirmek hizmet şartlarımızı ihlal eder. Bu tür kötüye kullanımlara karşı harekete geçmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ZecOps adlı bir güvenlik şirketi, WhatsApp kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar sonrasında kullanıcılara tehdit hakkında uyarılarda bulundu.

star.com.tr

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