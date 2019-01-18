Hafif Muharebe Helikopteri silah testlerini tamamladı

Hindistan devleti tarafından işletilen Hindustan Aeronautics Limited'in (HAL) yerli Hafif Savaş Helikopteri'nin (LCH) silah testleri tamamlandı ve helikopterin operasyonel testlere hazır olduğu belirtildi.

Üretici şirketten yapılan açıklamada, "HAL ile yapılan testlerde ülkede ilk defa bir helikopter havadan havaya füze atışı yaptı. Bununla birlikte, LCH tüm silah entegrasyon testlerini tamamladı ve operasyonel hale hazır. Helikopterdeki silahlar arasında 20 milimetre taret tabancası ve ateşleme denemeleri geçen yıl tamamlanmış olan 70 mm roketler yer alıyor. Ayrıca helikopter kendi sınıfının en yüksek irtifada çalışan helikopteri konumunda bulunuyor.” denildi.

Hafif Savaş Helikopteri'nde pilotların kaska monteli bir ekran ile yerdeki ve havadaki hedefleri tespit etmelerini ve yok etmelerini sağlayan ileriye dönük kızılötesi bir görüş sistemi ile donatıldığı belirtilen açıklamada, “Pilotlar, bu sistemi kullanarak helikopteri çevirmek zorunda kalmadan hedeflere füze fırlatabilir. Bu füzeler, İHA'lar ve mikro uçaklar dahil olmak üzere bütün hava tehdidine karşı etkilidir. Savaş helikopteri dağınık alanlarda çalışabilir ve düşük irtifalarda uçabilir." ifadelerine yer verildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Hafif Savaş Helikopteri'nin 15 adetlik ilk partisinin tedarik edilmesi için onay verdi. Bunlardan 10 adedi Hindistan Hava Kuvvetleri, 5 adedi ise Hindistan Kara Kuvvetleri için tedarik edilecek.