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Bilim-Teknoloji

Hasımlarımız kolayca erişebiliyor! ASELSAN: Karşı tedbirini alıyoruz

ASELSAN'ın Türk ordusu için yapay zeka teknolojilerine odaklandığını belirten ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Say, harekat sahalarında çok fazla otonom unsur göreceklerini söyledi. Yapay zekanın savunma sanayisindeki kullanımının önemli olduğunu kaydeden Say, 'Aslında yapay zeka bir yönüyle de bizim için tehdit olmaya başladı. Herkesin çok kolay şekilde ulaşabildiği bu teknolojiye hasımlarınız da erişilebiliyor. Bu nedenle bunun karşı tedbirini almaya çalışıyoruz. Ordumuza bu yetkinlikleri sağlamak için paydaşlarla beraber çalışıyoruz' dedi.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Hasımlarımız kolayca erişebiliyor! ASELSAN: Karşı tedbirini alıyoruz
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ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Dr. Fatih Say, Mersin'de Tarsus Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı"nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ASELSAN'ın, Türk savunma sanayisinin "amiral gemisi" olduğunu dile getiren Say, bu sorumlulukla yapay zeka alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Say, yapay zekanın tüm sektörleri etkilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz sistemleri daha akıllı hale getirmek için yaklaşık 10 yıldır çalıştırdığımız yapay zeka teknolojisi, aktif olarak sahadaki ürünlerimizde kullanılıyor. Özellikle son dönemde bu üretken zekanın herkesin ilgisini çekmesi ve büyük yatırımların bu alana yapılması, yapay zeka teknolojilerine ivme kazandırdı."

Bu alanda yaptıkları çalışmalara değinen Say, "ASELSAN olarak sistemlerimizi yapay zekayla daha akıllı hale getirecek, kullanıcısına çok az ya da gerektiğinde hiç eğitim almadan hemen sistemleri kullanabilir hale getirecek ve bazı uygulamalarda insanı tamamen devreden çıkaracak senaryolar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Say, Türkiye'nin, SİHA ve İHA üretimindeki başarısıyla dünyadaki dengeleri değiştirdiğini anlattı.

Yapay zekanın savunma sanayisindeki kullanımının önemli olduğunu belirten Say, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem kendimizi daha üretken hem de sistemlerimizi daha akıllı hale getirmek için yapay zeka bizim için artık tercih değil, zorunluluk. İşin kritik kısmı ise her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da sadece barışçıl amaçla kullanılmaması. Aslında yapay zeka bir yönüyle de bizim için tehdit olmaya başladı. Herkesin çok kolay şekilde ulaşabildiği bu teknolojiye hasımlarınız da erişilebiliyor. Bu nedenle bunun karşı tedbirini almaya çalışıyoruz. Ordumuza bu yetkinlikleri sağlamak için paydaşlarla beraber çalışıyoruz."

- "HAREKAT SAHALARINDA ÇOK FAZLA OTONOM UNSUR GÖRECEĞİZ"

Yapay zekanın harekat alanlarında da değişikliklere neden olacağını dile getiren Say, "Otonom sistemler hayatımızda. Evimizdeki elektrikli süpürge bile artık otonom. Bu nedenle harekat sahalarında çok fazla otonom unsur göreceğiz. Bunun ilk çalışmalarını da yaptık. Yakın zamanda 'Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı' yapıldı. Orada insansız deniz araçlarımız ciddi anlamda bazı savaş senaryolarını otonom gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

- "GELECEĞİN OTONOM SİSTEMLERİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

ASELSAN'ın Yazılım Tasarım Direktörü Dr. Fatih Say, Türk ordusu için yapay zeka teknolojilerine odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca insanın işin içinde olmadığı ve belki sadece stratejik kararları verdiği, bu kararlar için birçok senaryoyu, senaryonun sonuçlarının neler olabileceğinin yapay zekayla önerileceği geleceğin otonom sistemlerinin üzerinde çalışıyoruz. Okyanusun dibinden uzayın derinliklerine kadar her alanda ordumuza hizmet etmeye çalışan bir kurum olarak artık yapay zekayla güçlenmiş ve desteklenmiş çözümlerle bu hizmeti vermeyi sürdüreceğiz."

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