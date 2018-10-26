Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı Tedarik Projesin seri üretim sözleşmesini imzalandı

Havadan karaya mühimmat ailesi SOM’un yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM-J SOM Mühimmatı teknolojisi üzerine geliştirilmiş önemli yeteneklere sahip bir füze

Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı Tedarik Projesin seri üretim sözleşmesini imzaladık. Düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden kritik öneme sahip kara ve deniz hedeflerini imha etmek amacıyla geliştirilen SOM füzemizin HvKK envanterindeki sayısını arttırıyoruz. pic.twitter.com/QwsEyi9Twu — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 26, 2018