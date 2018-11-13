Hasta bakıcı robot geliştirildi

Hollywood yıldızı Robert De Niro’dan adını alan Robot DE NIRO, geleceğin hasta bakıcısı olmaya aday. Yüz tanıma, navigasyon, nesne tutma gibi birçok özelliği bulunan robot, yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Bu robot, kişilerin ilaçlarını verebiliyor ve temel isteklerini yerine getirebiliyor. Böylelikle hastaların gün içindeki temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Geliştiriciler, Robot DE NIRO’yu sosyal fayda sağlamak için geliştirdiğini belirtiyor. Kullanıcılarla güvenilir bir şekilde etkileşime giren robot, sağlık sektörü için büyük bir öneme sahip. Cerrah robotların geliştirilmesi, hastanelerde bakıcı hemşirelerin görev yapması, şimdi de bakıcı robotların geliştirilmesi, bu alanda tamamen robotlaşmayı sağlayacak.

(Tech Inside)