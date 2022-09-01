Hava araçları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik alanında sergilenen hava araçları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Bu araçlar arasında, Bayraktar AKINCI TİHA, muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından özgün olarak geliştirilen ilk uçak konumundaki Hürkuş, Milli SİHA Bayraktar TB2, yerli genel maksat helikopteri Gökbey, F-16, Aksungur SİHA, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) da bulunuyor.

- "GELİŞTİRDİĞİMİZ UÇAKLARI GÖRDÜM, HAYRAN KALDIM"



TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretçilerinden Hüseyin Sancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ingilizce öğretmeni olduğunu ve TEKNOFEST'e ilk defa geldiğini belirterek, etkinlikte heyecan verici bir ortam bulunduğunu söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen teknolojik cihazların yerli olmasının ayrı bir gurur verdiğini aktaran Sancı, "Şu an Bayraktar TB2'nin önündeyiz. Ukrayna'da, Azerbaycan'da, birçok yerde kendini dünyaya kanıtlamış bir araç. Bu aracın önünde bulunmak gurur verici. Bugün tüm dünya bu aracın peşinde, sipariş üstüne sipariş veriliyor. Türk isteyince başarabiliyormuş, bunu gördük. Bu bilinci aşılamak için öğrencilerimizi TEKNOFEST'e getirdik. İnşallah gelecekte öğrencilerimiz bunların daha iyisini yapacaklar." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mustafa Kurnaz da TEKNOFEST'e Samsun'dan geldiğini belirterek, "Bu kadar gelişmiş bir teknolojiyi düşünemiyorduk. Geliştirdiğimiz uçakları, Aksungur'u gördüm, hayran kaldım. Teknolojik olarak düşündüğümüzün çok çok ilerisindeymişiz. Bu konularda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi seviyelere ulaşırız." dedi.