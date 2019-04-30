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Hava savunma sistemi Gökdeniz tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen sözleşme kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen deniz platformları için yakın hava savunma sistemi Gökdeniz tanıtıldı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katıldığı lansman, 4. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) düzenlendi.

Burada konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin silah sistemlerinde şimdiye kadar 19 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.

ASELSAN'ın bu alanda hizmet veren şirketler arasında önemli bir pozisyona sahip olduğuna işaret eden Görgün, "Bizim stabilize silah sistemlerinin hafif versiyonlarında zırhlı araçlardan deniz platformlarına kadar birçok çözümlerimiz var. Yakın saha hava savunma sistemlerimiz için geliştirdiğimiz Korkut'un deniz platformları için tasarladığımız Gökdeniz modelinin lansmanını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- GÖKDENİZ HAVA TEHDİTLERİNE ÇÖZÜM SAĞLIYOR

Gökdeniz, güdümlü anti-gemi füzeleri ve ayrıca insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayacak. Sistem, ayrıca yakın alanda asimetrik su üstü tehditlerine karşı da etkili olacak. ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan 35 milimetre parçacıklı mühimmatı da kullanacak olan sistem, güncel hava tehditlerine karşı gemi öz savunması için etkili bir çözüm sağlıyor.

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