Havacılık teknolojilerinde siber saldırı iddiası

Dünya havacılık sektöründe birçok lider şirkete ev sahipliği yapan ABD, bu alandaki en önemli ülkeler arasında yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından ortaya atılan yeni bir iddiada, Çin’in ABD’deki havacılık teknolojilerini çalmaya çalıştığı iddia edildi.

Sunulan iddiada, Çin’de 10 kişilik bir hacker grubunun ABD’deki jetlerde kullanılan teknolojiyi çalmaya çalıştıkları belirtildi. Turbofan motorlarda kullanılan teknolojinin çalınma girişiminde, Çin hükümeti tarafından desteklenen Winniti’nin de yer aldığı belirtiliyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari savaş sürerken yaşanan bu olay hakkında ABD Savunma Bakanlığı’ndan da yeni bir iddia ortaya atıldı. Teknolojiyi satın almak yerine ortaya konulan bu çalma girişiminin, ulusal güvenliği tehdit ettiği belirtiliyor.

(Techinside)