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Bilim-Teknoloji

Havada asılı kalıp, savaş uçakların hızına ulaşıyor! Anlaşma imzalandı

Helikopter gibi havada asılı kalabilen ve savaş uçakların hızına ulaşabilen dikey kalkış ve iniş uçağı HSVTOL için işbirliği anlaşması imzalandı.

Star Gazetesi21 Eylül 2022 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
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Amerikan havacılık firması Bell Textron, Yüksek Hızlı Dikey Kalkış ve İniş (HSVTOL) uçağı için uzay sistemleri gibi konularda uzmanlaşmış ABD merkezli Sierra Nevada Corporation (SNC) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın bir parçası olarak SNC, çeşitli HSVTOL varyantları için görev sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesinde gerekli desteği sağlayacak. Bell Textron'un uçağının operasyonel yeteneklerini geliştirmek için görev sistemleri uzmanlığından faydalanması bekleniyor.

HAVADA ASILI KALIP, SAVAŞ UÇAKLARIN HIZINA ULAŞIYOR!

Bell Textron Başkan Yardımcısı Jason Hurst'e göre ortaklık, yeteneklerini askeri kontrol noktasına daha erken sunmak için geminin teknik olgunluğunu ilerletmeyi amaçlıyor. Hurst, "SNC'yi aramıza katmaktan heyecan duyuyoruz. 2022'de Bell'in HSVTOL teknolojisi geliştirmesinde önemli ilerleme kaydettik ve bu ilerlemeyi önümüzdeki yıl göstermeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl Bell Textron, askeri uygulamalar için yeni HSVTOL uçağının tasarım konseptlerini açıkladı. Uçağın, bir helikopterin havada asılı kalma kabiliyeti, bir savaş uçağın hızı, menzili ve hayatta kalma kabiliyeti ile birleştirildiği bildiriliyor. Platform, 400 knot'tan (740 kilometre/ 460 mil/saat) fazla jet benzeri hızlarla çeşitli görevleri desteklemek için alçak uçuş kabiliyeti içerir.

YÜKSEK HIZLI VTOL UÇAĞI

Bell Textron'un Yüksek Hızlı Dikey Kalkış ve İniş (HSVTOL) uçağı. HSVTOL, katlanır rotor teknolojisinin ve dijital uçuş kontrol sistemlerinin tam ölçekli gösterimi ile bu yılın başlarında bir dönüm noktasına ulaştı.

HSVTOL Program Yöneticisi Jeff Nissen, "Bu dönüm noktası, Bell'in HSVTOL teknolojisini 2021'de 4 teknoloji hazırlık düzeyine (TRL) yükseltti ve 2022 geliştirme planımız, entegre bir gösterimle TRL 5'e hızla ilerlememizi sağlıyor ve uçuşa bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

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