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Havadan insan sesi üretecek teknoloji geliştiriliyor

ABD ordusunun Ölümcül Olmayan Silahlar Programı (JNLWD) tarafından geliştirilen yeni bir teknolojiyle havadan insan sesleri üretilecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD ordusunun Ölümcül Olmayan Ortak Silahlar Programı, geliştirmekte olduğu yeni teknolojiyle havadan insan sesi üretecek.
 
Programın teknoloji bölümünü yöneten David Law, halen geliştirilme aşamasında olan teknolojinin “Lazerle İndüklenmiş Plazma Etkisi” (LIPE) ile havayı manipüle edip hava moleküllerinden elektronları ayırarak plazma bulutu oluşturacağını söyledi.
 
İnce ayarlanmış ikinci bir lazer ışınının ilk oluşturulan plazma bulutuna yönlendirileceğini belirten Law, “Çok kısa dalga boylarına sıkıştırılmış bu ışın, doğru manipülasyon türü ile hayalet radyo seslerine benzer sesler üretebilir." dedi.
 
Söz konusu sistemin tam bir insan sesi çıkarmasına çok az kaldığını söyleyen Law, “Bizimle konuşmasını sağlamak için üç ya da dört kilohertz daha lazım." diye konuştu.
 
Silahın işaret edildiği yere bağlı olarak belirli bir noktada ses üreteceğini anlatan Law, “Bu, ışığı yönlendirmek için kullanılan aynaların boyutuna bağlı olarak (aynalar büyüdükçe sesler daha uzağa iletilebiliyor), sesleri silahın kendisinden çok uzağa iletebilir. Son yapılan testlerle sesleri merkezden 30 kilometre uzağa taşıyabildik." açıklamasında bulundu.
 
Üç yıl içinde “düşmanı dehşete düşürecek” ses ve söz üretilecek
 
Uzmanlara göre LIPE teknolojisi, üç yıl içinde düşmanı hem şaşırtıp hem de dehşete düşürecek şaşırtıcı sesler ve hatta anlaşılır sözler üretecek.
 
 
Videoda 10. saniyeden sonra iletilen ikinci ışın ile havada üretilen ilginç ses sinyalleri bulunuyor. Bu sinyallerin 3 yıl sonra insan sesi ile anlaşılır sesler üretileceği iddia ediliyor.

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