Hawking'in çalışma arkadaşı profesör: Uzaylılar bizi ziyaret etti

08 Şubat 2021 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:42

ABD, Cambridge'de yer alan Harvard Üniversitesi'nde görev yapan ve ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de çalışma arkadaşı olan Avi Loeb, uzaylıların 2017'de dünyayı ziyaret ettiğini iddia etti.

"Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti" adlı kitabında yazdığı yazıda görüşlerini belirten Loeb, yaklaşık beş yıl önce güneş sisteminde yıldızlararası bir nesnenin tespit edildiğini, bunun da uzaylı teknolojisi olduğunu söyledi.

'TESPİT EDİLEN GÖK CİSMİ UZAY ARACINDAN KOPTU'

NTV'de yer alan habere göre, 2017 yılında diğer bilim insanları tarafından tespit edilen nesnenin Hawaii dilinde "izci" anlamına gelen 'Oumuamua' olarak adlandırdığını ve nesnenin bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir göktaşı olduğu dair iddialarda bulunduğunu belirten Loeb, cismin bunlardan hiçbirinin olmadığını, gök cisminin dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu belirtti.

İlk kez 2017'de keşfedilen ve Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği tespit edilen ilk nesne unvanını alan 'Oumuamua' ile ilgili Loeb, "Oumuamua'nın belirli özelliklerini açıklamaya çalışan bilim insanları var ancak bu cisim ile ilgili her zaman bilmediğimiz şeyler olabilir" dedi.

Uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğini tekrar tekrar altını çizen profesör Avi Loeb, "Galaksideki yıldızların çoğu cüce yıldızlardır. Çoğu yıldız, güneş kütlesinin yaklaşık onda biri kadardır ve güneşten iki kat daha soğuktur, bu yüzden de kırmızıdır" dedi.

'YÜKSEK YOĞUNLUKLU KIZILÖTESİ RADYASYON YAYARLAR'

Loeb, "Uzaylılar yüksek yoğunlukta kızılötesi radyasyon yayarlar. Eğer yakınlarında yaşam olan gezegen tespit ederlerse o bölgeye kızılötesi radyasyon gönderirler" dedi.

Uzaylıların ziyaretiyle ilgili detay veren Loeb, "2017'deki ziyaret sırasında kullandıkları araç bir tekneye benziyordu. Hızlanmak için de için ışık kullanıyorlardı" derken, "Biz kendimizi eşsiz ve özel görüyoruz. Uzaylılara karşı yaklaşımımız mütevazı olmalı" ifadesini kullandı.