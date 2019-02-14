Hedef 1 milyon ziyaretçi
Geçen yıl İstanbul Havalimanı’nda 550 bin kişinin izlediği TEKNOFEST’i bu yıl 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yarışma başvurularının 28 Şubat’a kadar süreceği organizasyonda, gençler hünerlerini sergileyecek.
- İREM ERBAŞ
TürkMedya’nın sponsorluğunu yaptığı dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl adres değiştirdi. Geçen yıl İstanbul Havalimanı’nda yapılan TEKNOFEST bu yıl 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.Geçen yılki etkinliğe 550 bin kişi katılırken bu yıl hedef ise 1 milyon ziyaretçi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST’in özgünlüğüne işaret etti. Demir “Bu modelin Türkiye’nin tamamına, bütün illerine benzer şekilde yayılması için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ve Savunma Sanayii Başkanlığı’mız olmak üzere devlet kuruluşlarımızın da bütün destekleri vermesi gerektiğine inanıyorum” dedi.
SORUMLULUĞUMUZ ARTTI
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da TEKNOFEST’in binlerce dakika görsel habere, on binlerce yazılı habere dönüştüğünü, etkinlikte hava araçlarının 365 kez sorti yaptığını ve 200 saatten fazla uçuş gerçekleştiğini anlattı. TEKNOFEST ile ilgili bilgilerin dünyada 300 milyondan fazla kişiye ulaştığını aktaran Kacır, “Bu 2019 için sorumluluğumuzu artırdı” diye konuştu.
DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, rüyaları olan TEKNOFEST’in; havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekiplerinin vizyonu, paydaşlarının katkıları ve milletin teveccühü ile gerçek olduğunu söyledi. Bayraktar “Amacımız, ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak. Şimdi TEKNOFEST’te tohumlanacak fikirlerin filizlenmesiyle açığımızı kapatıp dünyanın önüne geçmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenliyoruz” diye konuştu. Basın toplantısına TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar da katıldı.
Etkinliğe TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Haluk Bayraktar ile festivalin paydaşları katıldı.
2 MİLYON TL ÖDÜL VEREN ETKİNLİKLER
TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor. Teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden28 Şubat’a kadar devam edecek. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlık da sunulacak. Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek ve katılımcılar, geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirecek.
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