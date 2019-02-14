Hedef 1 milyon ziyaretçi

TürkMedya’nın sponsorluğunu yaptığı dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl adres değiştirdi. Geçen yıl İstanbul Havalimanı’nda yapılan TEKNOFEST bu yıl 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.Geçen yılki etkinliğe 550 bin kişi katılırken bu yıl hedef ise 1 milyon ziyaretçi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST’in özgünlüğüne işaret etti. Demir “Bu modelin Türkiye’nin tamamına, bütün illerine benzer şekilde yayılması için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ve Savunma Sanayii Başkanlığı’mız olmak üzere devlet kuruluşlarımızın da bütün destekleri vermesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

SORUMLULUĞUMUZ ARTTI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da TEKNOFEST’in binlerce dakika görsel habere, on binlerce yazılı habere dönüştüğünü, etkinlikte hava araçlarının 365 kez sorti yaptığını ve 200 saatten fazla uçuş gerçekleştiğini anlattı. TEKNOFEST ile ilgili bilgilerin dünyada 300 milyondan fazla kişiye ulaştığını aktaran Kacır, “Bu 2019 için sorumluluğumuzu artırdı” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, rüyaları olan TEKNOFEST’in; havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekiplerinin vizyonu, paydaşlarının katkıları ve milletin teveccühü ile gerçek olduğunu söyledi. Bayraktar “Amacımız, ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak. Şimdi TEKNOFEST’te tohumlanacak fikirlerin filizlenmesiyle açığımızı kapatıp dünyanın önüne geçmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenliyoruz” diye konuştu. Basın toplantısına TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar da katıldı.