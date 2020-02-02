Helikopterler ASELSAN ile daha yetenekli

AA 02.02.2020 14:51 - Güncelleme: 02.02.2020 14:51

Türkiye'nin savunma sanayisindeki lider kuruluşu ASELSAN, aviyonik alanında yurt içi ve dışındaki ihtiyaçların karşılanması için, döner kanat, sabit kanat ve insansız hava aracı tarafından kullanılan en kritik aviyonik ürünlerin tasarım, üretim, test, entegrasyon ve enstalasyonu ile lojistik destek aktivitelerini başarıyla yürütüyor.

Müşteri memnuniyetine en üst seviyede önem veren ASELSAN, yüksek güvenilirlik ve emniyet kriterleri çerçevesinde pilota; görev sahası farkındalığı, azaltılmış iş yükü, etkin insan makine arayüzü, lojistik destek kabiliyetlerini sunuyor.

ASELSAN son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 2008'de imzalanan Jandarma Helikopteri Aviyonik Modernizasyonu Projesi kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan S-70A-28 Blackhawk, Mi-17 ve AB-205 helikopterlerinin aviyonik modernizasyonunu tamamladı ve son helikopter Jandarma Havacılık Komutanlığına 31 Aralık 2019'da teslim edildi.

Şirket projede, tasarım, prototip üretim ve seri üretim faaliyetlerinin tamamının sorumluluğunu üstlendi. ASELSAN, Türkiye'de askeri fabrikalardan sonra en fazla sayıda helikopter üzerinde modifikasyon gerçekleştiren kuruluş oldu.

Proje kapsamında, pilotların iş yükünün azaltılması amacıyla sayısal kokpit entegrasyonu yapıldı. Ayrıca kullanıcının gece ve gündüz şartlarında daha hassas seyrüsefer gerçekleştirebilmesi, güvenli haberleşmesi ve arama kurtarma faaliyetlerinde teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi maksadıyla helikopterlere yeni nesil seyrüsefer, haberleşme ve elektro-optik sistemlerin entegrasyonu yapıldı.

Geliştirilen sayısal harita sistemi ile her türlü hava şartında ve arazi koşullarında pilotlara daha güvenli uçuş yapma kabiliyeti kazandırıldı.

Modernizasyonu tamamlanan helikopterler, iç güvenlik, trafik kontrol, arama kurtarma gibi birçok faaliyette aktif olarak görev yapıyor.