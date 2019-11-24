16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Türkiye gezegenine isim veriyor! Tarih belli oldu

Türkiye'nin 'WASP-52' kodlu yıldız ve yörüngesindeki 'WASP-52-B' kodlu gezegene isim verme kampanyası sona erdi. İsimler 17 Aralık'ta Uluslararası Astronomi Birliğince açıklanacak. Gezegen ve yıldıza verilecek isimlerin 7 kişilik jürileri tarafından listelendiğini anlatan Küçük, 'IAU büyük ihtimalle ilk sırada belirlediğimiz ismi bize bildirecek. Biz de kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin harika isimli bir yıldızı ve gezegeni olacak. Yasal olarak ismin açıklanmasını beklememiz gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olması dolayısıyla "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda üye ülkelere belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını söyledi.
 
Dernek olarak "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası düzenlediklerini belirten Küçük, "Türkiye çapında başlattığımız kampanyaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar katıldı, üniversiteler katıldı. Onlardan dönüşler aldık. Çok arzu ettiğimiz çoğunlukta olmadı ama harika isim önerileri geldi." dedi.
 
Kampanyaya değişik merkezlerden ve bireysel katılımların da olduğunu anlatan Küçük, "Türkiye'ye verilen WASP-52 kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim verilmesi kampanyası sona erdi. Uluslararası Astronomi Birliğinin isim verme konusunda birtakım kıstasları, kuralları var. Bu kurallara uyan 6 ismi belirledik ve birliğe gönderdik." diye konuştu.
 
Küçük, Türkiye'ye 457 ışık yılı uzaktaki yıldız ve gezegenin isminin 17 Aralık'ta IAU tarafından açıklanacağını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN HARİKA İSİMLİ BİR YILDIZI VE GEZEGENİ OLACAK"

Gezegen ve yıldıza verilecek isimlerin 7 kişilik jürileri tarafından listelendiğini anlatan Küçük, "IAU büyük ihtimalle ilk sırada belirlediğimiz ismi bize bildirecek. Biz de kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin harika isimli bir yıldızı ve gezegeni olacak. Yasal olarak ismin açıklanmasını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
Prof. Dr. Küçük, Türkiye'ye isim verme hakkı tanınan gezegenin yaşanabilir değil Jüpiter gibi bir gaz gezegeni olduğunu, yıldızın ise ilkbahardan sonbahara kadar gözlemlenebileceğini belirtti.

Havada dehşet! Uçağın motoru alev alınca... İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Defacto

Defacto

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

Evlat nöbeti 83. gününde: Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok

Evlat nöbeti 83. gününde: Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü
 

POPÜLER HABERLER

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019