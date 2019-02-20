Heyecan dorukta
Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarı TEKNOSFEST’te başvurular başladı. Toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödülün dağıtılacağı yarışmalara katılmak için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi.
İlki geçen yıl 550 bin kişinin katılımıyla İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen, bu yıl 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST için başvurular başladı. 28 Şubat’a kadar devam edecek başvurularda dünyanın en büyük 2. havacılık festivalinde uçan araba tasarım yarışması da gerçekleşecek.
2 MİLYON TL’LİK ÖDÜL
Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar; uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra; roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular, teknofestistanbul.org adresi üzerinden yapılıyor.
83 ÜLKEDEN KATILIM
Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yabancı takımların, TEKNOFEST kapsamında yarışmalara başvuruları kabul ediliyor.
TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenecek yarışmalar
İlköğretim, ortaöğretim ve üzeri için
Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması
İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması
Uçan Araba Tasarım Yarışması
Lise, üniversite ve üzeri için
İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması
Roket Yarışması
Robotik Fetih 1453 Yarışması
Robotik Yarışmaları
Savaşan İHA
Yapay Zeka
Üniversite ve üzeri için
Efficiency Challenge / Robotaksi Yarışması
İnsansız Hava Aracı Yarışması
Model Uydu Yarışması
Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması
Turbofan Motor Tasarım Yarışması
Sürü İHA Simülasyon Yarışması
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