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Heyecan dorukta

Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarı TEKNOSFEST’te başvurular başladı. Toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödülün dağıtılacağı yarışmalara katılmak için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi. 

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İlki geçen yıl 550 bin kişinin katılımıyla İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen, bu yıl 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST için başvurular başladı. 28 Şubat’a kadar devam edecek başvurularda dünyanın en büyük 2. havacılık festivalinde uçan araba tasarım yarışması da gerçekleşecek. 

2 MİLYON TL’LİK ÖDÜL 

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar; uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra; roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular, teknofestistanbul.org adresi üzerinden yapılıyor.  

83 ÜLKEDEN KATILIM 

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yabancı takımların, TEKNOFEST kapsamında yarışmalara başvuruları kabul ediliyor. 

TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenecek yarışmalar

İlköğretim, ortaöğretim ve üzeri için 

Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması 

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması 

Uçan Araba Tasarım Yarışması

Lise, üniversite ve üzeri için 

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması 

Roket Yarışması 

Robotik Fetih 1453 Yarışması 

Robotik Yarışmaları 

Savaşan İHA 

Yapay Zeka 

Üniversite ve üzeri için 

Efficiency Challenge / Robotaksi Yarışması 

İnsansız Hava Aracı Yarışması 

Model Uydu Yarışması 

Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması 

Turbofan Motor Tasarım Yarışması 

Sürü İHA Simülasyon Yarışması 

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