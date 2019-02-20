Heyecan dorukta

İlki geçen yıl 550 bin kişinin katılımıyla İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen, bu yıl 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST için başvurular başladı. 28 Şubat’a kadar devam edecek başvurularda dünyanın en büyük 2. havacılık festivalinde uçan araba tasarım yarışması da gerçekleşecek.

2 MİLYON TL’LİK ÖDÜL

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar; uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra; roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular, teknofestistanbul.org adresi üzerinden yapılıyor.

83 ÜLKEDEN KATILIM

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yabancı takımların, TEKNOFEST kapsamında yarışmalara başvuruları kabul ediliyor.