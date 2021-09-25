Heyecanda beşinci gün! Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, TEKNOFEST'te görücüye çıktı

AA 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:38 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:41

Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST'te Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca oluşturulan bölüm ilgi görüyor. "Delil avcıları"ndan asayiş olaylarının aydınlatılmasında kullanılan yöntem ve cihazlar hakkında bilgi alan vatandaşlar, dijital oyun ve sanal gerçeklik teknolojisi ile hazırlanan simülasyonlarla bu alanda deneyim kazanıyor.

Şüpheli paketlerin insansız araçla imhasına olanak sağlayan elektromanyetik dalga sistemini, yeraltı bomba arama ve tespit robotunu, 5 bin 200 metreden patlayıcıları etkisiz hale getiren lazerli bomba imha drone'nu yakından görme imkanı bulan ziyaretçilere, parmak izi ve dolandırıcılık biçimleri hakkında uygulamalı bilgi veriliyor. Katılımcılar, Emniyet Müzesi'nde sergilenen, Çanakkale Savaşı'na gönüllü olarak katılan 17 yaşındaki Osmanlı zabit namzeti Asteğmen Mehmet Muzaffer'in "100 Liralık Kaimesi"ni de yakından inceliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün, AA muhabirine, başkanlığın bomba imha ve inceleme, olay yeri inceleme ile laboratuvar birimleri olmak üzere üç ana alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Olayların aydınlatılması noktasında delillerin önemine vurgu yapan Tüzün, "Bir şüpheliyi bir şeyle suçlayacaksak delil çok önemli. Delilin yeri de burası (Kriminal Daire Başkanlığı). Delile olan güven devlete olan güvendir. Yani delili ne kadar sağlam tutarsak devlete olan güveni de artırıyoruz bu şekilde, bu bilinçle çalışıyoruz." dedi.

- "BAŞKANLIĞIMIZ BİLİM VE TEKNOLOJİYİ HER ANLAMDA KULLANIYOR"

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin de olay yeri ekiplerinin Türkiye'nin dört bir yanında görev yaptığını hatırlatırken, "Biz meydana gelmiş olayları olay yerinde çözme imkanına sahibiz. Bu imkanı bilim ve teknolojiyle bağdaştırdığımızı burada (TEKNOFEST) vatandaşlarımıza sergilemekteyiz. Başkanlığımız bilim ve teknolojiyi her anlamda kullanıyor. Bunu kullanırken de yeniliklere her geçen gün daha da fazla kendini adapte ediyor. Biz burada başkanlığımızca gençlerimizle, çocuklarımızla, vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde olmak, polis-vatandaş duygusunu geliştirmek amacıyla oyunlar düzenledik. Oyunlarda çocuklarımız, meydana gelmiş hırsızlık olayında nelere dikkat etmeleri gerektiğini, olay yerinde hangi tür delilleri elde edeceklerini, biyolojik, kimyasal, fiziksel türdeki delillerin ne olduğunu öğreniyorlar. Biz burada polisliği sevdirmeye çalışıyoruz. Onların gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. TEKNOFEST bize bu imkanı yarattı." diye konuştu.

Vatandaşların olası suç olaylarında mağdur olmamaları için bilinçlendirme çalışması yaptıklarına değinen Şahin, olay yeri inceleme çalışmalarının gerçekleştirilen projelerle son yıllarda önemli mesafe katettiğini aktardı.

Yaptıkları çalışmalarla adaletin etkinliğini, verimliliğini ve hızını arttırdıklarını kaydeden Şahin, delile olan güveni tüm ülkede hakim kılmak istediklerini sözlerine ekledi.

- VATANDAŞLAR DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI UYGULAMALI ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLİYOR

İstanbul Bölge Kriminal Laboratuvar Müdürü Serdar Neşe, Bölge Kriminal Laboratuvar Müdürlüklerinin 10 ilde hizmet verdiğini ifade etti.

Laboratuvarların balistik, biyolojik, kimyasal, antropoloji, belge, ses, görüntü ve data incelemeleri olmak üzere alt ana bilim dallarına ayrıldığına dikkati çeken Neşe, olay yerlerinde ve soruşturma birimlerinin elde ettiği bulguların laboratuvarlarda ilgili birimlerce incelenerek delil vasfı kazandığını belirtti.

Neşe, TEKNOFEST bünyesinde açtıkları stantta vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uygulamalı şekilde bilgilendirdiklerini söyledi.

Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Başkomiser Osman Tüysüz ise geliştirmiş oldukları teknolojileri ve çalışma prensiplerini TEKNOFEST'te katılımcılara aktardıklarını ifade etti.

Bomba uzmanlarının kullandığı tüm ekipmanları sanal gerçeklik teknolojisinin de katkısıyla vatandaşlara gösterdiklerini dile getiren Tüysüz, "Ülkeye katma değeri yüksek olan yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğumuz teknolojileri sergiliyoruz. İnsansız teknolojiler bizim için gerçekten çok çok önemli. Türkiye'de çok gelişmemiş zamanlarda bile biz Kriminal Daire Başkanlığı olarak bomba uzmanlarımızın can güvenliği için gerçekten bu konuyla ilgili yurt dışından teknoloji transferi yaptık ve bunu başardık. Bunların yerli ve milli olması da gerçekten ülkemize çok büyük katkılar sağladı. Bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.