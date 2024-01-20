Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin uydu, roket ve insanlı uzay misyonu projelerini paylaştı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Gurur duy Türkiye" etiketleriyle paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE'NİN UZAY ÇAĞI"

Türkiye'nin uydu, roket ve insanlı uzay misyonu projelerini paylaşan Kacır, proje isimlerini şöyle sıraladı:

"BİLSAT 2003 üretimde yerli katkı, TÜRKSAT 3A 2008, RASAT 2011 milli tasarım/üretim, GÖKTÜRK 2 2012 milli tasarım/üretim, TÜRKSAT 4A 2014, TÜRKSAT 4B 2015, GÖKTÜRK 1 2016 üretimde yerli katkı, TÜRKSAT 5A 2021, TÜRKSAT 5B 2021, İMECE 2023 milli tasarım/üretim, TÜRKSAT 6A 2024 milli tasarım/üretim (yakında).

SOM 2011, CİRİT 2012, SOM-A 2013, BORA 2013, HGK-1 2014, MAM-L 2016, L-UMTAS 2016, HGK-84 2017, LHGK-84 2017, KGK-82 2018, UMTAS 2018, MAM-C 2018,TEBER 2018, KGK-83 2019, HGK-82 2019, OMTAS 2020, SORS 2020, HİSAR-O 2021, ATMACA 2021, GÖKDOĞAN 2021, BOZDOĞAN 2021, MAM-T 2021, BOZOK 2022, HGK-83 2022, TRLG-230 2022, TAYFUN 2022, SUNGUR 2023, MİDLAS 2023, SİPER 2023, AKYA 2023, Hibrit İtki Sistemi Uzay Motoru 2023 ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu&Türk Uzay Bilim Misyonu 2024."