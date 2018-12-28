Hindistan dikey iniş kabiliyetine odaklanıyor
Hindistan, yeniden kullanılabilir fırlatma sistemi geliştirme programında Dikey Kalkış ve Dikey İniş (VTVL) özelliklerine sahip roketlerle bir adım öne geçmek istiyor.
- TM Dijital Haber Merkezi
Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu'nun (ISRO) öncelikli hedefler listesinde, SpaceX'in Falcon 9 ve Grasshopper roketleri tarafından geliştirilene benzer yeteneklere sahip olacak roketler yer alıyor.
Hint Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün (IIST) kurucu direktörü Dr. BN Suresh, "SpaceX'in Grasshopper ve Falcon 9 roketlerinde bulunan teknolojiyi inceleyerek, dikey kalkış ve iniş yapabilen ADMIRE isimli bir test aracı geliştirdik.” dedi.
Geliştirilen aracın bir lazer irtifa ölçücü ve Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi (NavIC) altyapısına sahip entegre navigasyon sistemi tarafından yönlendirileceğini belirten Suresh, “Aracı önümüzdeki günlerde daha yoğun testlere tabi tutarak kısa zamanda kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyoruz." açıklamalarında bulundu.
ADMIRE test aracı
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