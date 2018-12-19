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Hindistan Hint Hava Kuvvetleri ve Hint Ordusu'nun ortak kullanımı için bir iletişim uydusunu yörüngesine gönderdi

Hindistan Hint Hava Kuvvetleri ve Hint Ordusu'nun ortak kullanımı için geliştirilen GSAT-7A iletişim uydusunu bugün 13:40'da (TSİ) Hindistan Sriharikota'da bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden GSLV Mk.II roketi ile yörüngesine gönderdi.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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GSAT-7A uydusu, Hint Hava Kuvvetleri'nin farklı yerlerdeki radar istasyonlarını,  hava üsleri ile havadaki kontrol uçkalarının (AVACS) birbileriyle bağlantılı hale getirmesini sağlayacak. Uydu, Hint Hava Kuvvetleri'nin Ağ merkezli savaş yeteneklerini artıracak ve dolayısıyla küresel operasyonlarını da geliştirecektir.
AVACS: Havadan erken uyarı ve kontrol, uçak, gemi ve diğer araçları uzun mesafelerde saptamak ve savaş alanında hava hareketinde komuta ve kontrol etmek için tasarlanmış bir havadan radar gözlem sistemidir. AEW&C uçakları hem savunma hem de saldırı hava harekâtlarında kullanılmaktadır.
GSAT-7A  uydusu ISRO (Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu) tarafından geliştirilen 35. hinr haberleşme uydusu. Uydu ayrıca  Hint bölgesi üzerindeki Ku-bandındaki kullanıcılara iletişim yeteneği sağlayacak. Uydunun yaklaşık sekiz ila dokuz yıllık bir ömrü olacağı planlanıyor.
 
GSAT-7A  uydusu ISRO Hindistan
 

Bu lansmanın bir diğer önemi de ISRO'nun kendi uydularını fırlatmak için kendi kendine yeterli olmaya yönelik bir adım atmasıydı. İSRO Polar Uydu Fırlatma Aracı (PSLV) zaten yer gözlem ve düşük yörünge uydularnın veya daha küçük uyduları gerektiren bilimsel görevler için uzaya güvenilir kendi imkanlarıyla gönderebiliyordu. Ancak daha uzak olan (yaklaşık 35 bin kilometre )Geosenkron (Yere Eşzamanlı Yörünge) yörüngelere iletişim uyduları göndermek için ülkenin yeteneği yük kapasitesi ile sınırlıydı ve bunu işkemı GSLV Mark I roketi ile gerçekleştiriyordu. Mark I versiyonunda ise rus yapımı bir roket kullanılıyordu. Bu fırlatmada kullanılan Mk.III GSLV roketi ise kendi imkanları ile geliştirilen bir roket. Böylece Hindistan bu lansmanda tamamen kendi kaynakları ile Yere Eşzamanlı Yörüngeye uydu yerleştirdi

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