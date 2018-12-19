Hindistan Hint Hava Kuvvetleri ve Hint Ordusu'nun ortak kullanımı için bir iletişim uydusunu yörüngesine gönderdi
Hindistan Hint Hava Kuvvetleri ve Hint Ordusu'nun ortak kullanımı için geliştirilen GSAT-7A iletişim uydusunu bugün 13:40'da (TSİ) Hindistan Sriharikota'da bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden GSLV Mk.II roketi ile yörüngesine gönderdi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
AVACS: Havadan erken uyarı ve kontrol, uçak, gemi ve diğer araçları uzun mesafelerde saptamak ve savaş alanında hava hareketinde komuta ve kontrol etmek için tasarlanmış bir havadan radar gözlem sistemidir. AEW&C uçakları hem savunma hem de saldırı hava harekâtlarında kullanılmaktadır.
Bu lansmanın bir diğer önemi de ISRO'nun kendi uydularını fırlatmak için kendi kendine yeterli olmaya yönelik bir adım atmasıydı. İSRO Polar Uydu Fırlatma Aracı (PSLV) zaten yer gözlem ve düşük yörünge uydularnın veya daha küçük uyduları gerektiren bilimsel görevler için uzaya güvenilir kendi imkanlarıyla gönderebiliyordu. Ancak daha uzak olan (yaklaşık 35 bin kilometre )Geosenkron (Yere Eşzamanlı Yörünge) yörüngelere iletişim uyduları göndermek için ülkenin yeteneği yük kapasitesi ile sınırlıydı ve bunu işkemı GSLV Mark I roketi ile gerçekleştiriyordu. Mark I versiyonunda ise rus yapımı bir roket kullanılıyordu. Bu fırlatmada kullanılan Mk.III GSLV roketi ise kendi imkanları ile geliştirilen bir roket. Böylece Hindistan bu lansmanda tamamen kendi kaynakları ile Yere Eşzamanlı Yörüngeye uydu yerleştirdi
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