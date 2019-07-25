29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,698
  • 6,3582
  • 261.043
  • 103395
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Hindistan ilk uzay harp tatbikatına başladı

Hindistan ordusu, 25 Temmuz'da IndSpaceEx isimli, ülkenin ilk uzay savaşı tatbikatına başladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan'ın Üçlü Hizmet Entegre Savunma Personeli (IDS), dış mekan varlıklarını güvence altına almak ve ortak bir askeri uzay doktrini hazırlamak için iki günlük tatbikat organize ediyor.
 
IDS, “IndSpaceEx, bir çatışmanın uzay boyutuna tırmanması durumunda ortaya çıkan temel zorlukları ve eksiklikleri belirlemek için yürütülüyor.” dedi.
 
Hindistan ordusu, Mayıs 2019'da uzay operasyonlarını, siber güvenliği ve özel kuvvetleri yönetmek için Üçlü Hizmet Entegre Savunma Personeli'ni (IDS) kurdu.
 
YÖRÜNGEDEKİ BİR UYDUYU FÜZE İLE VURMUŞLARDI
 
Hindistan, mart ayında bir anti uydu (ASAT) fırlatarak Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu vurmuştu.
 
Hindistan'ın ASAT füzesi tarafından tahrip edilen hedefin hizmet dışı bir Hint uydusu olduğu açıklanmıştı. Bazı kaynaklar uydunun 24 Ocak'ta Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından başlatılan mikro bir uydu olduğunu bildirmişlerdi.
 
DÜNYADA BUNU YAPABİLEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLDU
 
Hindistan bu başarılı ASAT füzesi testinin ardından, ABD, Rusya ve Çin'in ardından balistik füze ile bir uyduyu vurabilme kabiliyetine sahip dördüncü ülke oldu.

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

S-400'de birinci grup sevkiyat tamam, sırada SAMP-T var

S-400'de birinci grup sevkiyat tamam, sırada SAMP-T var

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Galatasaray transferde hız kesmiyor

Galatasaray transferde hız kesmiyor

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

'Bunu değerlendirmek için seferber olmalıyız'

'Bunu değerlendirmek için seferber olmalıyız'
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

600 yıldır sürüyor, 20 bin kişi katıldı...

600 yıldır sürüyor, 20 bin kişi katıldı...

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019