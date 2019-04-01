Hindistan istihbarat uydusu gönderdi

EMISAT, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından işletilen 436 kilogramlık uydunun görevi, resmi açıklamalara göre, “elektromanyetik spektrum ölçümü” olarak belirtildi. Bu açıklamaya göre uydunun elektronik sinyal istihbaratında (ELINT) kullanılacağı anlaşılıyor.

ELINT uyduların görevi, elektronik istihbarat esas olarak gözetim, atış-kontrol veya füze kılavuz radarlarını dinlemek ve yayınlarını analiz etmektir.

FIRLATILAN 28 NANO UYDUNUN 20'Sİ ABD'YE AİT

PSLV C-45 roketinde bulunan 28 uydudan 20’si ABD merkezli, uzaydan yer gözlemi yapan ve bu görüntüleri müşterilerine ulaştıran ticari bir şirket olan Planet Labs’a ait. Diğer uydular ise, Litvanya, İspanya ve İsviçre’ye ait.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YÖRÜNGEDEKİ BİR UYDUYU VURMUŞTU

Hindistan, geçtiğimiz hafta Dünya’nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu, Hint uzmanların geliştirdiği füzeyle başarılı bir şekilde vurduğunu açıklamıştı.

Hindistan’ın ASAT (anti-uydu) füzesi tarafından tahrip edilen hedefin hizmet dışı bir Hint uydusu olduğu, uydunun 24 Ocak’ta Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından başlatılan bir mikro uydu olduğunu açıklanmıştı.